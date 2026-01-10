Bundesliga live in sat.1, auf ran.de und joyn
Bundesliga: Freiburg dreht Spiel in Überzahl gegen den HSV - Mainz verpasst Sieg bei Union
- Veröffentlicht: 10.01.2026
- 17:41 Uhr
- SID
Der SC Freiburg startet mit drei Punkten ins Bundesliga-Jahr 2026. Für Schlusslicht 1. FSV Mainz 05 um Coach Urs Fischer gibt es hingegen bei dessen Ex-Klub Union Berlin nur ein Remis.
Der Hamburger SV ist auch ins neue Jahr als Auswärts-Punktelieferant gestartet. Mit zehn Mann verlor der Aufsteiger trotz Führung zu Wiederbeginn der Bundesliga 1:2 (0:0) beim SC Freiburg und wartet seit fast acht Jahren auf einen Erstligasieg in der Fremde.
Im ersten Spiel seit dem überraschenden Rückzug von Sportvorstand Stefan Kuntz sah Daniel Elfadli die Gelb-Rote Karte wegen wiederholten Foulspiels (51.).
Vincenzo Grifo per Foulelfmeter (53.) und der eingewechselte Igor Matanovic (83.) trafen für die Freiburger, die seit elf Pflichtspielen zu Hause ungeschlagen sind.
Der HSV bleibt in der laufenden Saison das einzige Team ohne Dreier auf gegnerischem Platz. Die Norddeutschen holten auswärts bisher nur zwei von 24 möglichen Punkten. Luka Vuskovic (49.) war für den HSV erfolgreich.
Mainz unter Fischer weiterhin ungeschlagen
Der 1. FSV Mainz 05 verspielte bei der emotionalen Berlin-Rückkehr von Trainer Urs Fischer den dringend benötigten Befreiungsschlag im Abstiegskampf.
Bei Fischers Ex-Klub Union Berlin kamen die Mainzer am Samstag trotz doppelter Führung nicht über ein 2:2 (1:0) hinaus und kassierten im Kampf um den Klassenerhalt vor allem einen Dämpfer für die Moral. Auch sportlich bleibt die Lage für das Schlusslicht bei nur neun Punkten aus 16 Spielen prekär.
Immerhin: Unter Fischer, der das Amt Anfang Dezember übernommen hatte, ist Mainz weiter ungeschlagen. Die Berliner liegen weiter im gesicherten Mittelfeld, verpassten aber die Chance, die Lücke zu den internationalen Plätzen deutlich zu verkleinern.
Mainz war durch Nationalspieler Nadiem Amiri (30.) und den Ex-Unioner Benedict Hollerbach (69.) in Führung gegangen, Wooyeong Jeong (77.) und Danilho Doekhi (86.) trafen nach der Pause für Union.
El Mala trifft als Joker für Aufsteiger Köln
Der 1. FC Köln setzte seine Negativserie auch im neuen Jahr fort. Der Aufsteiger holte beim Wiederbeginn der Bundesliga nach zweifachem Rückstand zwar noch ein 2:2 (1:2) beim abstiegsbedrohten 1. FC Heidenheim, wartet aber nun bereits seit sieben Ligaspielen auf einen Sieg.
"The Graylyn Estate": Deutschlands Quartier für die WM 2026 steht fest
Die deutsche Nationalmannschaft hat für die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko eine Bleibe gefunden. Das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann wird in der Kleinstadt Winston-Salem (Bundesstaat North Carolina) residieren, wohnt während der Endrunde im Hotel "The Graylyn Estate".
Deutschlands WM-Quartier: Riesen-Areal über 55 Hektar
Die Anlage des "The Graylyn Estate" erstreckt sich über 55 Hektar, bietet zahlreiche Sport- bzw. Freizeitmöglichkeiten für die Gäste des Hotels.
Bauten im Südstaaten-Stil
Geprägt ist die Anlage von den zahlreichen Steinhäusern, ebenso gibt es einen riesigen Park, in dem sich die deutschen Nationalspieler während der Endrunde im Sommer 2026 in ihrer Freizeit aufhalten können.
Turmbauten als Hingucker
Neben den Steinhäusern sind auch die vielen Türme auf dem Areal des "The Graylyn Estate" ein echter Hingucker.
Training auf dem Gelände der Wake Forest University
Zum Training bittet Julian Nagelsmann seinen WM-Kader im Sommer 2026 dann auf dem nahe dem Hotel befindlichen Gelände der Wake Forest University. Hier trainieren und spielen normalerweise die Fußball-Teams der Wake Forest University, die Demon Deacons.
Nähe zwischen Hotel und Trainingsplätzen als als wichtiger Faktor
Bei der Suche nach einem geeigneten Domizil für die WM war die Nähe zwischen Hotel und Trainingseinrichtungen ein wichtiger Faktor, wie Nagelsmann bestätigte. "Wir können sie fußläufig und mit dem Fahrrad in weniger als zehn Minuten erreichen. Das ist ein entscheidender Faktor", sagte der Bundestrainer.
Nagelsmann mit Trainingseinrichtungen zufrieden
Der DFB-Tross um Nagelsmann, Rudi Völler und Andreas Rettig inspizierte die Trainingsplätze persönlich.
Drei Trainingsplätze für das DFB-Team
"Wir haben hier drei Fußballplätze in einem sehr, sehr guten Zustand, die alle Ansprüche, die wir aus sportlicher Sicht stellen, erfüllen", sagte Nagelsmann.
DFB-Delegation schaut sich auch im Innenraum der Uni um
Nagelsmann, Völler und Co. bekamen bei ihrem USA-Besuch auch Einblick in die Räumlichkeiten der Wake Forest University, die das DFB-Team während der Trainingseinheiten nutzen darf.
Welche Temperaturen erwartet das DFB-Team in North Carolina?
In Winston-Salem, einer Stadt mit ungefähr 250.000 Einwohnern, sind im Juni Temperaturen zwischen 25 bis 30 Grad zu erwarten, verbunden mit einer hohen Luftfeuchtigkeit.
Abschiedsfoto mit Vertretern der Uni und der Stadt Winston-Salem
Zum Abschied des Vorabbesuchs der DFB-Delegation gab es noch ein gemeinsames Bild mit Vertretern der Wake Forest University und der Stadt Winston-Salem.
Eric Martel (18.) und Said El Mala (48.) mit seinem vierten Joker-Tor der Saison trafen am Samstag für die Kölner, die weiter fünf Punkte Vorsprung auf die direkten Abstiegsränge haben.
Marvin Pieringer (15.) mit einem Traumtor und Julian Niehues (26.) hatten Heidenheim, das vor allem in der ersten Halbzeit eine deutlichere Führung liegen ließ, zweimal in Führung gebracht.