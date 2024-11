Murillo (Nottingham Forest)

Der 22-jährige Brasilianer spielt erst seit einem Jahr in Europa und ist bereits absoluter Leistungsträger bei Nottingham Forest. Das blieb auch in Madrid nicht unbemerkt: Laut "TBR Football" saßen beim jüngsten Ligaspiel gegen Newcastle United (1:3) Scouts der "Königlichen" auf der Tribüne. Ausgerechnet in dieser Partie erzielte Murillo sein erstes Tor für die Engländer. Er ist bis 2028 an Nottingham gebunden. Der FC Arsenal ist offenbar ebenfalls interessiert.