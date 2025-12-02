BUNDESLIGA LIVE IN SAT.1, AUF RAN.DE UND JOYN
FC Bayern München: Einigung mit Dayot Upamecano offenbar erwartet - weitere Innenverteidiger im Blick
- Veröffentlicht: 02.12.2025
- 18:22 Uhr
- Tobias Wiltschek
Geht es jetzt ganz schnell? Ein Bericht aus England legt nahe, dass die Bayern eine Einigung im Vertragspoker mit Dayot Upamecano erwarten.
In die Verhandlungen um eine Vertragsverlängerung zwischen dem FC Bayern und Innenverteidiger Dayot Upamecano kommt offenbar Bewegung.
Wie die "BBC" mit Verweis auf Quellen berichtet, hätten beide Seiten in den vergangenen Wochen positive Gespräche geführt. Demnach erwarte man beim deutschen Rekordmeister, dass der französische Nationalspieler ein neues Arbeitspapier unterschreibt.
Diese Meldung passt zu Äußerungen, die in den vergangenen Tagen von Max Eberl und Uli Hoeneß getätigt wurden.
"Er ist einer der weltbesten Verteidiger. Wir wollen den Weg weitergehen, den wir mit ihm eingeschlagen haben und ihn in der Blüte seiner Karriere gern behalten", sagte Sportvorstand Eberl in der "Sport Bild" und ergänzte: "Er wäre für uns der interne Königstransfer."
Uli Hoeneß über Upamecano: "Ich denke, dass er verlängert"
Am Wochenende verriet Ehrenpräsident Hoeneß bei "Sky" bezüglich des Pokers mit dem 27-Jährigen, dessen Vertrag nach dieser Saison ausläuft: "Ich denke, dass der verlängert."
Eberl hatte zwar betont, dass es bei den Verhandlungen mit Upamecano nicht hauptsächlich ums Geld, sondern vor allem um die sportliche Perspektive gehe, mit der man den Abwehrstar vom Verbleib in München überzeugen wolle.
Es ist aber davon auszugehen, dass sich der Franzose eine deutliche Gehaltserhöhung in seinen neuen Vertrag schreiben lassen wird. Derzeit liegt sein Jahresgehalt bei kolportierten zehn Millionen Euro.
Wie die "BBC" indes weiter berichtet, werden die Bayern unabhängig von der Vertragsverlängerung mit Upamecano den Markt der Innenverteidiger auch mit Blick auf die kommende Saison sehr aufmerksam verfolgen.
Die britische öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt zählt in dem Zusammenhang die namhaftesten Innenverteidiger auf, deren Verträge im kommenden Sommer ebenfalls auslaufen.
FC Bayern: Neue Spekulationen um Alaba-Rückkehr
Dazu gehören Ibrahima Konate, Marc Guehi und das Duo von Real Madrid: Antonio Rüdiger und David Alaba. Um den Österreicher hatte es zuletzt immer mal wieder Rückkehr-Spekulationen gegeben, wobei der 33-Jährige nach einigen schweren Verletzungen nicht mehr die Form früherer Bayern-Tage besitzt.
Dass sich die Bayern nach einem neuen Innenverteidiger umsehen werden, ist freilich nicht unwahrscheinlich. Schließlich soll Min-jae Kim schon lange auf der Verkaufsliste stehen. Für den Südkoreaner bräuchten die Bayern im Falle eines Wechsels einen Ersatz.