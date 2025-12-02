Geht es jetzt ganz schnell? Ein Bericht aus England legt nahe, dass die Bayern eine Einigung im Vertragspoker mit Dayot Upamecano erwarten.

Von Tobias Wiltschek

In die Verhandlungen um eine Vertragsverlängerung zwischen dem FC Bayern und Innenverteidiger Dayot Upamecano kommt offenbar Bewegung.

Wie die "BBC" mit Verweis auf Quellen berichtet, hätten beide Seiten in den vergangenen Wochen positive Gespräche geführt. Demnach erwarte man beim deutschen Rekordmeister, dass der französische Nationalspieler ein neues Arbeitspapier unterschreibt.

Diese Meldung passt zu Äußerungen, die in den vergangenen Tagen von Max Eberl und Uli Hoeneß getätigt wurden.

"Er ist einer der weltbesten Verteidiger. Wir wollen den Weg weitergehen, den wir mit ihm eingeschlagen haben und ihn in der Blüte seiner Karriere gern behalten", sagte Sportvorstand Eberl in der "Sport Bild" und ergänzte: "Er wäre für uns der interne Königstransfer."