FC Bayern München:  - FCB-Star nach Kreuzbandriss endlich zurück im Mannschaftstraining

  • Aktualisiert: 17.11.2025
  • 17:59 Uhr
  • SID

Der FC Bayern hat in dieser Saison 16 seiner 17 Spiele gewonnen und der Kader wächst weiter an. Nach seinem Kreuzbandriss kehrt nun auch Linksverteidiger Alphonso Davies zurück.

Großes Hallo beim FC Bayern: Alphonso Davies ist am Montag ins Mannschaftstraining der Münchner zurückgekehrt.

Der Kanadier wurde von Trainer Vincent Kompany und seinen Mitspielern freudig begrüßt und umarmt.

Davies hatte sich im März beim Einsatz für die Nationalmannschaft schwer am rechten Knie verletzt und unter anderem einen Kreuzbandriss erlitten.

Davies absolvierte zunächst Teile des Mannschaftstrainings.

Max Eberl: "Bei ihm sieht es gut aus"

Kompany hatte noch Mitte Oktober davon gesprochen, dass der 25-Jährige bei günstigem Verlauf "vielleicht schon im Dezember" wieder zum Einsatz kommen könnte.

Zunächst war ein Comeback im Januar geplant gewesen.

"Bei ihm sieht es auch gut aus", hatte Sportvorstand Max Eberl vor der Länderspielpause über Davies gesagt und ergänzt: "Du musst ihn eher ein bisschen bremsen, dass es nicht zu früh wird."

Auch interessant: Thomas Helmer exklusiv zum DFB-Team: "Bisher keine richtigen Lehren gezogen"

