FC Bayern München:  - FCB-Star nach Kreuzbandriss endlich zurück im Mannschaftstraining

Der FC Bayern hat in dieser Saison 16 seiner 17 Spiele gewonnen und der Kader wächst weiter an. Nach seinem Kreuzbandriss kehrt nun auch Linksverteidiger Alphonso Davies zurück.

Großes Hallo beim FC Bayern: Alphonso Davies ist am Montag ins Mannschaftstraining der Münchner zurückgekehrt.

Der Kanadier wurde von Trainer Vincent Kompany und seinen Mitspielern freudig begrüßt und umarmt.

Davies hatte sich im März beim Einsatz für die Nationalmannschaft schwer am rechten Knie verletzt und unter anderem einen Kreuzbandriss erlitten.

Davies absolvierte zunächst Teile des Mannschaftstrainings.