+++ Update, 4. April, 21:40 Uhr: Notarzteinsatz beim Auswärtsspiel in Augsburg +++

+++ Update, 9. April, 12:20 Uhr: Upamecano nimmt Lauftraining an Säbener Straße auf +++

Diese liegt laut Falk bei 50 Millionen Euro, also exakt jener Summe, die der Rekordmeister im Sommer 2023 selbst nach Neapel überwiesen hat, um Kim zu verpflichten. Sein Vertrag in München läuft noch bis zum Sommer 2028.

Bayern-Insider Christian Falk erklärte in seiner Kolumne bei "CaughtOffside", dass die Münchner eine Ablösesumme beim Innenverteidiger festgelegt haben sollen, bei der ein Verkauf möglich wäre.

Nachdem sich vor allem in der jüngeren Vergangenheit im Spiel von Bayerns Abwehrstar Min-Jae Kim immer wieder Fehler und Unsicherheiten eingeschlichen haben, gilt der 28-jährige Südkoreaner wohl als Verkaufskandidat im Sommer 2025.

Klar ist dennoch: Dem Blatt zur Folge schließen die Bayern einen Verkauf des Youngsters derzeitig aus - auch weil man keine weiteren Baustellen für den Sommer aufmachen will. Sein Vertrag läuft noch bis 2027.

Barca macht sich nun Hoffnung das Eigengewächs zurückholen zu können. Aznou ist in Barcelona geboren und spielte drei Jahre in der Jugend der Blaugrana. Im Sommer 2022 wechselte er dann zum FC Bayern.

Derzeitig ist der junge Marokkaner an Real Valladolid verliehen - im Sommer kehrt Aznou zurück an die Säbener Straße. Beim FC Bayern durfte der 18-jährige bisher nur vereinzelt für die Profis auflaufen, 17 Minuten sammelte Aznou diese Saison im Trikot des Rekordmeisters.

Laut einem Bericht der "Bild" zeigt der FC Barcelona Interesse an Adam Aznou. Die Katalanen wollen den Linkverteidiger gerne langfristig an sich binden.

Doch auch exotischere Optionen werden genannt. So soll Gremio Porto Alegre aus Brasilien ebenfalls um Müller werben. Mehrere MLS-Klubs sind ebenfalls am 35-Jährigen dran.

Beobachtungen des Blattes zur Folge verließ Kim die Säbener Straße am Montag bereits eine Stunde nach Trainingsbeginn, anstatt die Teameinheit vollständig zu absolvieren.

Wie die "Bild" berichtet, wackelt Minjea Kim für das Rückspiel der Champions League gegen Inter Mailand. Den Südkoreaner plagen seit Monaten Probleme an der Achillessehne, gegen Borussia Dortmund musste er bereits nach 54 Minuten vom Platz.

Den FC Bayern plagen enorme Verletzungssorgen in der Defensive. Neben Manuel Neuer, Alphonso Davies, Dayot Upamecano und Hiroki Ito droht nun der nächste Verteidiger auszufallen.

Als möglicher Ersatz bei einem Kim-Verkauf wird derweil Dean Huijsen von Premier-League-Klub Bournemouth gehandelt. Der 20-Jährige hat in seinem Vertrag bei den Engländern eine Ausstiegsklausel in Höhe von 50 Millionen Euro und soll bereits von mehreren Topklubs beobachtet werden.

Neuer soll weiterhin langsam herangeführt werden, um schnellstmöglich zum Teamtraining des FC Bayern dazu zu stoßen. Ein Einsatz am Samstag gegen den 1. FC Heidenheim bleibt fraglich.

Der 39-jährige fehlte bereits am Sonntag und absolvierte kein Individual-Training. Daraus folgt, dass auch am Mittwoch Jonas Urbig zwischen den Pfosten des Rekordmeisters stehen wird.

Neuer hatte zuletzt intensiv an seinem Comeback gearbeitet, für das entscheidende Rückspiel in Italien reicht es aber wohl nicht. Der Stammtorhüter hatte sich im Anfang März im Champions-League-Achtelfinale gegen Leverkusen einen Muskelfaserriss zugezogen.

Zuletzt hatte Eberl in der öffentlichen Wahrnehmung keinen leichten Stand. Vor allem seine Aussagen rund um die Trennung von Thomas Müller kamen nicht gut an, zudem stimmten sie nicht mit denen von Ehrenpräsident Uli Hoeneß überein.

Mehrfach gab es in den vergangenen Wochen Spekulationen, die Bayern seien an Österreichs Nationaltrainer Ralf Rangnick oder dem Technischen Direktor von RB, Mario Gomez interessiert.

"In der Vergangenheit war das kein gutes Zeichen, wenn ständig in der Öffentlichkeit irgendwelche Namen kolportiert werden", sagte der langjährige Keeper im "Bild"-Interview.

Aktuell soll Sane rund 20 Millionen Euro jährlich in München verdienen, dürfte aber bereit sein, Gehaltseinbußen in Kauf zu nehmen, da er beim Verein bleiben wolle.

Bleibt Leroy Sane nun doch beim FC Bayern? Laut "Sky" haben die Münchner dem Flügelflitzer ein offizielles Vertragsangebot bis zum Sommer 2028 unterbreitet, um Sane über das Saisonende hinaus an den Verein zu binden.

Nun macht der 26-Jährige seine ersten Schritte auf dem Platz. Die Hoffnung in München steigt, dass er vielleicht doch schon früher wieder in das sportliche Geschehen des Spitzenklubs eingreifen kann.

Im Rahmen der Nations League -Begegnung zwischen Frankreich und Kroatien verletzte sich der Innenverteidiger schwer - Daraufhin musste Upamecano am linken Knie operiert werden.

Erfreuliche Nachrichten aus München: Dayot Upamecano hat das Lauftraining an der Säbener Straße wieder aufgenommen und arbeitet an seinem Comeback für den deutschen Rekordmeister.

Dies soll nun einen Premier-League-Klub auf den Plan gerufen haben. So berichtet "Sky", dass sich die Verantwortlichen des FC Arsenal mit dem Management des 29-Jährigen in Verbindung gesetzt, und dabei Andeutungen gemacht haben, dass Sane bei den Gunners mit einem Top-Vertrag ausgestattet werden könnte.

Die Zukunft von Leroy Sane ist noch unklar. Bleibt er beim FC Bayern? Oder geht es bei einem anderen Klub weiter? Sollte der Offensivspieler in München bleiben, dann müsste er laut übereinstimmenden Medienberichten auf viel Geld verzichten.

Trotz der Vorgabe, Personalkosten künftig einzusparen, hat der FC Bayern zuletzt mit Joshua Kimmich, Jamal Musiala und Alphonso Davies kostspielige Vertragsverlängerungen eingetütet. Für Ex-Sportvorstand Hasan Salihamidzic wenig verwunderlich, dass man nicht einerseits Leistungsträger durch neue Vertrage halten kann, aber dennoch an Personalkosten einspart.

"Das bestätigt mich darin, dass die Preise vom Markt gemacht werden. Darauf haben der Klub und sein Sportchef begrenzt Einfluss", nimmt Salihamidzic seinen Nachfolger Max Eberl in der "Sportbild" in Schutz, "wenn diese Spieler Angebote von Spitzenvereinen aus Europa auf dem Tisch liegen haben, muss man mitbieten oder es sich leisten können, sie ziehen zu lassen. Was die Verlängerungen von Jamal, Alphonso und Jo betrifft, bin ich froh, dass sie beim FC Bayern bleiben. Das war auch unser Plan damals".

Für Salihamidzic sind "alle drei Gesichter des FC Bayern. Unser damaliges Vorhaben, sie zu Schlüsselspielern zu machen, ist voll aufgegangen. Wir waren bei Musiala und Davies im Frühjahr 2023 schon nahe an einer Verlängerung. Dann kam meine Entlassung dazwischen."

Bei Verlängerungen mit wichtigen Spielern folgt Salihamidzic einem klaren Grundsatz: "Zwei Jahre vor Ende der Vertragszeit müssen die Führungsspieler, die gehalten werden sollen, verlängert werden. Andernfalls kommst du unter Druck, und die Berater gewinnen die Oberhand.“