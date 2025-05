ran hat die Stimmen zur Fast-Meisterschaft nach der Partie gegen RB Leipzig gesammelt.

Thomas Müller: "Wir werden im Laufe des Abends herausfinden, wie wir unsere Gefühle sortieren - und machen es dann nächste Woche klar. Ich fühle mich ganz als Meister, aber trotzdem sind wir es halt noch nicht. Es ist sehr viel Freude da. Das Team hat gezeigt, was im Klub steckt. Der Klub kann stolz sein, dass er diese Jungs da hat. Ich auf jeden Fall davon aus, dass der Titel nach München kommt." (Quelle: Sky)

Jonas Urbig: "Wir sind nicht offiziell Meister. Wir werden versuchen, den Titel nächste Woche zu holen. Es spielt keine Rolle, ob wir morgen (bei einem Punktverlust von Leverkusen) oder nächste Woche gegen Gladbach Meister werden. Natürlich ist es bitter, dass wir den späten Ausgleich kassiert haben, wir haben den Ball am Ende des Spiels nicht gut geklärt. Das ist bitter.“ (Quelle: Sky)

Vincent Kompany: "In der ersten Halbzeit war Leipzig besser, in der zweiten Halbzeit waren wir besser. So einfach ist das. Es war ein gutes Spiel für die Fans und kein schlechtes Ergebnis für uns. Auf die zweite Halbzeit bin ich sehr stolz. Leipzig hat gute Spieler mit der Energie und dem Schwung eines neuen Trainers. Obwohl viele Spieler ausgefallen sind, haben wir in der zweiten Halbzeit ein Bild abgegeben, das sich nicht allzu sehr von unseren besten Momenten unterscheidet. Wir sind jetzt nah dran an der Meisterschaft." (Quelle: Pressekonferenz)

Konrad Laimer: "Ich glaube, wir brauchen gar nicht groß rumrechnen. In den nächsten beiden Spielen oder morgen auf der Couch werden wir deutscher Meister werden. Als Zuschauer hat das Spiel sicherlich Spaß gemacht. Jetzt fahren wir heim, schauen mal, was morgen passiert und haben noch zwei Spiele. Ich freu mich, wenn es soweit ist und wir deutscher Meister sind." (Quelle: ran)

Joshua Kimmich: "Wir sind Deutscher Meister, wenn wir alle ehrlich sind. Ich glaube nicht daran, dass Leverkusen drei Mal 7:0 gewinnt und wir zwei Mal 0:5 verlieren. Vor dem Spiel war uns schon bewusst, dass uns ein Punkt reicht. Mit dem späten Ausgleich ist es jetzt emotional nicht ganz so leicht, jetzt zu feiern. Nächste Woche fühlt es sich mit einem Sieg dann bestimmt richtig rund an. Der FC Bayern muss jedes Jahr den Anspruch haben, Deutscher Meister zu werden. Und da sind wir jetzt auf einem sehr guten Weg. Insgesamt haben wir eine sehr gute Saison gespielt, bis auf ein paar kleine Aussetzer." (Quelle: ran)