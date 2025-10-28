Lennart Karl befindet sich derzeit auf einer echten Erfolgswelle. Nach seinem Tor gegen Borussia Mönchengladbach musste er jedoch zunächst einen kleinen Dämpfer hinnehmen.

Bei Lennart Karl läuft derzeit alles nach Plan: Erst erzielte er seinen Debüttreffer in der Champions League für den FC Bayern beim 4:0-Sieg gegen den FC Brügge, nur wenige Tage später folgte sein erstes Bundesliga-Tor beim 3:0-Erfolg gegen Borussia Mönchengladbach.

Jetzt gab es aber den ersten Mini-Dämpfer für den 17-Jährigen.

Trainer-Legende Ewald Lienen erzählte im Podcast "Der Sechzehner" von einer brisanten Szene rund um Karl. Lienens Sohn Joscha, der als Kameramann in Mönchengladbach im Einsatz war, beobachtete dabei eine auffällige Situation.

Lienen erklärte: "Karl muss gegen Ende des Spiels etwas gemacht haben, das gegenüber Mönchengladbach als despektierlich aufgefasst wurde. Irgendetwas, bei dem ein Abwehrspieler alter Schule zur finalen Grätsche angesetzt hätte. Der Trainer soll ihn sich nach dem Spiel geschnappt und ordentlich zurechtgewiesen haben."