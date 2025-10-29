Bundesliga
VfB Stuttgart hat wohl Top-Talent von Real Madrid im Fokus
- Aktualisiert: 29.10.2025
- 13:47 Uhr
- Mike Stiefelhagen
Das wäre ein Mega-Deal! Bei der Suche nach einer offensiven Verstärkung könnte der VfB Stuttgart bei Real Madrid fündig werden.
Nick Woltemade weg, Ermedin Demirovic länger verletzt, Deniz Undav frisch von einer Verletzung zurück: Der VfB Stuttgart ist im Sturm nicht optimal aufgestellt.
Der Verein möchte im Winter wohl nachlegen. Es könnte sich ein Mega-Deal anbahnen. Denn die Schwaben flirten laut "ntv/RTL" und "sport.de" offenbar mit einem Wunderkind von Real Madrid.
Demnach steht Endrick auf dem Einkaufszettel des Bundesligisten. Der 19-Jährige strebt selbst einen Abgang an. Ist mit seiner aktuellen Spielzeit in Madrid dem Vernehmen nach unzufrieden. Eine Leihe steht wohl im Raum.
Das ruft Stuttgart auf dem Plan, die möglicherweise großes Interesse an dem Stürmer der "Königlichen" haben. Eine Verbindung bringt den VfB sogar in eine gute Position für einen möglichen Transfer.
VfB Stuttgart: Endrick-Deal durch Hoeneß möglich
Xabi Alonso kennt die Bundesliga. Der Coach der Madrilenen sieht die höchste deutsche Spielklasse angeblich als einen guten Ort für eine Leihe und die Entwicklung Endricks. Dabei wird Stuttgart wohl favorisiert.
Alonso und VfB-Trainer Sebastian Hoeneß kennen sich, verstehen sich. Rund um den Wechsel von Chema Andres sollen beide schon intensiv kommuniziert haben.
Der Spanier soll viel von der Spielidee seines einstigen Konkurrenten halten. Die gute Beziehung der Trainer könnte das Leihgeschäft von Endrick nach Stuttgart beeinflussen. Möglicherweise auch mit einer Kaufoption. So berichtet "ESPN Brasil".
Der Vertrag von Endrick läuft bei Real Madrid noch bis 2030. In der Vorsaison kam der Mittelstürmer unter Carlo Ancelotti auf 37 Pflichtspieleinsätze und erzielte dabei sieben Tore und einen Assist. Im vergangenen Sommer kaufte Real Madrid Endrick für rund 50 Millionen Euro vom brasilianischen Erstligisten Palmeiras.