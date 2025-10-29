Das wäre ein Mega-Deal! Bei der Suche nach einer offensiven Verstärkung könnte der VfB Stuttgart bei Real Madrid fündig werden.

von Mike Stiefelhagen

Nick Woltemade weg, Ermedin Demirovic länger verletzt, Deniz Undav frisch von einer Verletzung zurück: Der VfB Stuttgart ist im Sturm nicht optimal aufgestellt.

Der Verein möchte im Winter wohl nachlegen. Es könnte sich ein Mega-Deal anbahnen. Denn die Schwaben flirten laut "ntv/RTL" und "sport.de" offenbar mit einem Wunderkind von Real Madrid.

Demnach steht Endrick auf dem Einkaufszettel des Bundesligisten. Der 19-Jährige strebt selbst einen Abgang an. Ist mit seiner aktuellen Spielzeit in Madrid dem Vernehmen nach unzufrieden. Eine Leihe steht wohl im Raum.

Das ruft Stuttgart auf dem Plan, die möglicherweise großes Interesse an dem Stürmer der "Königlichen" haben. Eine Verbindung bringt den VfB sogar in eine gute Position für einen möglichen Transfer.