Der Rekordspieler, der trotz offensichtlicher Lust auf ein weiteres Jahr, keinen Vertrag angeboten bekommt? Das klang für viele so gar nicht nach "Mia san mia".

Es war ganz in seinem Sinne: Sein Abschied vom deutschen Rekordmeister nach der Klub-WM - eine Sache für den Sommer. Im Hier und Jetzt gelte "der volle Fokus" dem "Traum" von Meisterschale und "Finale dahoam" - wenngleich die Ausbootung der Vereinsikone auch am Tag nach der Bekanntgabe noch immer hohe Wellen schlug.

Seinen ersten Arbeitstag nach dem erzwungenen Abschied vom FC Bayern begann Thomas Müller wie gewohnt. Um kurz nach zwölf Uhr fuhr der 35-Jährige am Trainingsplatz an der Säbener Straße vor, hupte zweimal und winkte den wartenden Fans zu, bevor er mit seinen Teamkollegen die Vorbereitung für den Saisonendspurt aufnahm.

FC Bayern: Emotionaler Abschied für alle Beteiligten

Die sicher unpopuläre Entscheidung sei eine "für die Zukunft des FC Bayern" gewesen, versuchte Sportvorstand Max Eberl am Sonntag im Doppelpass bei Sport1 zu erklären: "Ich kann noch nicht alles sagen, was wir im Sommer vorhaben. Aber wenn man das Gesamtbild sieht, was wir vorhaben, sind wir zu dieser Entscheidung gekommen."

Es sei jedoch "nicht so, dass uns das am Allerwertesten vorbei geht", betonte Eberl, der finanzielle Gründe für die Entscheidung verneinte. Auch ihm persönlich sei der Beschluss "emotional sehr nahe gegangen. Bei so einer Legende tut das weh".

Doch innerhalb des Klubs habe "Einigkeit in dieser Frage" geherrscht. Einigkeit darüber also, dass Müller für den FC Bayern nach 17 Profijahren verzichtbar ist.

Und so ist es die Ironie des Fußballs, dass der offenbar nicht mehr benötigte Müller nun wieder benötigt wird. Nach dem Muskelbündelriss von Jamal Musiala, der wohl sechs bis acht Wochen ausfällt, dürfte Müller im Saisonendspurt plötzlich wieder eine Hauptrolle übernehmen - und dabei selbst dazu beitragen, seine letzten großen Ziele mit den Bayern zu verwirklichen.