FC Bayern München: Nächster Interessent für Paul Wanner - News und Gerüchte

Der Hamburger SV soll sich laut "kicker" nach der Möglichkeit erkundigt haben, den deutschen U21-Nationalspieler per Leihe in den Volkspark zu holen.

Al-Nassr soll aber weiter in Lauerstellung bleiben, falls ein Transfer nach München oder Barcelona platzen sollte. Auch weil Ronaldo wohl höchstpersönlich bei der Vereinsführung mit der Bitte vorstellig geworden ist, Diaz zu verpflichten.

Dabei ist der Saudi-Klub wohl bereits mehrfach bei Diaz vorstellig geworden. Bisher zeigt der Offensivdribbler aber wenig Interesse. Lieber möchte er weiter in einer europäischen Topliga spielen.

Neben dem FCB zeigen weitere Top-Klubs Interesse an dem 24-Jährigen. Darunter die beiden Londoner-Klubs FC Arsenal und FC Chelsea sowie Champions-League -Sieger Paris Saint-Germain. Auch Al-Nassr soll den Real-Star auf dem Schirm haben.

Die spanische Zeitung berichtet jedoch, dass der Hauptfokus weiter auf einer Verpflichtung von Luis Diaz liege. Sollte man sich jedoch nicht mit dem FC Liverpool über einen Transfer einigen, könnte Schwung in die Personalie Rodrygo kommen.

Demnach hat man den Brasilianer von Real Madrid auf dem Schirm und wäre auch nicht abgeneigt, eine Ablösesumme in Höhe von rund 100 Millionen Euro zu zahlen.

Der FC Bayern erweitert seine Suche nach einem Flügelstürmer - nun soll auch ein weiterer Star auf der Liste von Max Eberl stehen. Einem Bericht von der "AS" zufolge, beobachten die Münchner Rodrygo.

Die Bayern haben lediglich für Harry Kane (95 Millionen Euro) und Lucas Hernandez (80 Millionen Euro) eine höhere Ablöse gezahlt als jene Summe, die sie in dieser Woche geboten haben sollen. Bereits zuvor war berichtet worden, dass eine Offerte von den "Reds" abgelehnt worden sei (siehe Eintrag vom 11. Juli).

Der Offensiv-Spieler sei grundsätzlich offen für einen Wechsel. Neben den Münchnern soll auch der FC Barcelona Interesse zeigen. Diaz steht noch bis 2027 an der Anfield Road unter Vertrag.

Ob der FCB Wanner nach der schweren Verletzung von Jamal Musiala überhaupt wieder ausleihen will, ist jedoch offen. Zuvor war der 19-Jährige auch schon als Zugang bei Werder Bremen und beim VfB Stuttgart gehandelt worden.

Ob er jedoch dort die Saison 2025/26 verbringt, ist offen. Wie die "Rheinische Post" berichtet, hat Borussia Mönchengladbach Interesse am Youngster. Im Raum steht ein Leihgeschäft, Wanner soll demnach den Abgang von Alassane Plea kompensieren.

Was passiert mit Paul Wanner? Nachdem der 1. FC Heidenheim mit dem Deutsch-Österreicher um Haaresbreite den Klassenerhalt geschafft hat, stößt der U21-Nationalspieler planmäßig zurück zum FC Bayern München.

Zuletzt wurde der australische Nationalspieler an die Grasshopper Zürich verliehen.

Dem Transferinsider zufolge wird sich die Ablöse auf vier Millionen Euro belaufen. Die Münchner behalten jedoch eine Hand am Spieler. Demnach soll eine Rückkaufklausel im Deal enthalten sein, ebenso wie eine Weiterverkaufsklausel von 50 Prozent.

Laut Fabrizio Romano soll eine Einigung mit dem FC Watford erzielt worden sein. Der Klub spielt derzeit in der Championship, der zweiten englischen Liga.

Sein Vertrag in London läuft noch bis 2029. Nachhaltig durchsetzen konnte er sich an der Stamford Bridge bislang nicht. Allerdings gibt es ein paar namhafte Interessenten. Neben dem FC Bayern sollen sich auch Juventus Turin, Inter Mailand und Manchester United mit einer Verpflichtung beschäftigen.

+++ 13. Juli, 15:15 Uhr: Arsenal-Star als Alternative für Offensive? +++

Nach den Absagen der beiden Wunschspieler Florian Wirtz und Nico Williams sowie der Verletzung von Jamal Musiala bei der Klub-WM (Finale PSG gegen FC Chelsea heute ab 20:15 Uhr live in SAT.1, auf Joyn und ran.de) muss der FC Bayern umplanen.

Nachdem der FC Liverpool offenbar auch das neueste bayuwarische Objekt der Begierde, Luis Diaz, offenbar nicht abgeben will und die Verhandlungen mit dem VfB Stuttgart über Shooting-Star Nick Woltemade äußert zäh verlaufen, müssen Sportvorstand Max Eberl und Co. sich zwangsläufig auch mit weiteren Namen beschäftigen.

Wie die "Bild" berichtet, soll der Rekordmeister daher auch Leandro Trossard vom FC Arsenal auf der Liste haben. Demnach soll der flexibel einsetzbare belgische Nationalspieler eine Option sein, wenn der Diaz-Deal tatsächlich nicht zu Stande kommt. Der 30-Jährige kam 2023 für 27,5 Millionen Euro von Brighton & Hove Albion und steht noch bis 2026 bei den "Gunners" unter Vertrag.

Dem Bericht zu Folge sollen die Londoner mit dem Spieler verlängern wollen, allerdings zögere Trossard offenbar noch. Interessant dabei: Der Routinier hat im Juli sein Management gewechselt und wird fortan vom deutschen Berater Dirk Hebel beraten.

An sich nichts weltbewegendes, aber: Bayern-Boss Eberl und Hebel haben bereits zuvor in der Vergangenheit erfolgreich zusammengearbeitet. So wickelte Hebel 2012 den Reus Transfer von Borussia Mönchengladbach zu Borussia Dortmund für rund 17 Millionen Euro ab - einer der größten Deals unter Eberls Regie bei den "Fohlen".