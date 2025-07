Dennoch kühlen die Gerüchte nicht ab - besonders in Sachen Ablöseforderung der Schwaben.

Nach einer starken Rückrunde für den VfB Stuttgart folgte die folgerichtige Einladung von Bundestrainer Julian Nagelsmann zur Nationalmannschaft für das Final Four der Nations League .

+++ 13. Juli, 11:50 Uhr: VfB-Boss Wehrle schickt Botschaft an FC Bayern +++

Der Vorstandsvorsitzende Alexander Wehrle bestätigte bei einer Veranstaltung im Rahmen von "750 Jahre Möglingen" zum ersten Mal öffentlich die Verhandlungen mit dem Rekordmeister. Die "Stuttgarter Nachrichten" zitieren ihn wie folgt: "Wir geben ihn ja nicht her. Er wird auch in der kommenden Saison Fußball spielen bei uns."

Bei Pokalsieger VfB Stuttgart zeigt man sich von den Avancen des FC Bayern unbeeindruckt. Der Plan der Schwaben sei nach wie vor derselbe: Nick Woltemade soll auch in der kommenden Spielzeit weiterhin für den VfB auf Torejagd gehen.

Die Schmerzgrenze des VfB liegt dem Bericht nach bei rund 80 Millionen Euro für den Stürmer-Star, der noch bis 2028 an die Stuttgarter gebunden ist. Eine Summe, die die Münchner wohl nicht ansatzweise bezahlen wollen.

Fabian Wohlgemuth, der Sportvorstand des Pokalsiegers, hatte zuvor die Absichten des Klubs eindeutig erklärt: "Wir haben vor fast eineinhalb Jahren mit Nick eine langfristige Vereinbarung getroffen – die gilt weiterhin. Deshalb gehen wir fest davon aus, dass Nick auch in der kommenden Saison für den VfB spielen und seine Qualitäten unter Beweis stellen wird."

Weiter heißt es, dass die Münchner bereits ein zweites Angebot vorbereiten sollen. Allerdings ist sind die Bayern-Bosse offenbar weiterhin nicht bereit, Mondpreise für den Nationalspieler zu zahlen. An der Säbener Straße vertraue man demnach darauf, dass die längst mit dem Spieler erfolgte Einigung für Nachdruck in den zähen Verhandlungen mit den Schwaben sorgen wird und man den Verhandlungspartner somit nach und nach zum Einlenken bringen kann.

Wie "Sport1" berichtet, hätte beim Rekordmeister offenbar ohnehin niemand damit gerechnet, dass der VfB Stuttgart das erste Angebot für den Shooting-Star annehmen würde. Der "Bild" zufolge lag die Offerte angeblich bei 40 Millionen Euro plus weitere fünf Millionen Euro in Form von Boni.

Der Wechsel-Poker um Nick Woltemade geht offenbar in die nächste Runde.

Auch an einem persönlichen Treffen mit dem FC Bayern zeige VfB-CEO Alexander Wehrle weiterhin keinerlei Interesse.

Demnach bietet der deutsche Rekordmeister 40 Millionen Euro. Weitere Boni in Höhe der fünf Millionen Euro sollen in dem Angebot der Münchner enthalten sein.

Der Poker um Nick Woltemade scheint an Fahrt aufzunehmen. Einem Bericht der "Bild" zufolge hat der FC Bayern ein erstes offizielles Angebot für den Stürmer abgegeben.

Für den 46-Jährigen steht dennoch fest, dass Woltemade auch über den Sommer beim VfB bleiben soll. Das Interesse aus München nimmt er locker auf: "Im Sommerloch scheppert das ein oder andere Statement mehr, als in anderen Phasen. Aber das ändert nichts an der Faktenlage."

Den Wirbel um den Youngster kann Wohlgemuth verstehen: "Die Frage kommt nicht unerwartet. Das mediale Interesse verstehe ich, wenn der FC Bayern an einem A-Nationalspieler interessiert ist. Das ist natürlich riesig. Da wird viel gesagt, das gehört dazu."

Nach der Verletzung von Jamal Musiala bei der FIFA Klub-WM nehmen die Bemühungen um Nick Woltemade wieder Fahrt auf. Der FC Bayern zeigt weiterhin Interesse an dem Offensivstar aus Stuttgart . Fabian Wohlgemuth äußert sich nun jedoch deutlich zu der Thematik.

Die Bayern-Bosse sollen nach Informationen der "Sport Bild" darüber nachgedacht haben, Nick Woltemade im Anschluss an einen Transfer direkt für eine Saison an den VfB Stuttgart zu verleihen. Demnach wäre durch diesen Schritt eine Annäherung bei der Ablöse mutmaßlich einfacher und der Nationalspieler könnte sich bei den Schwaben noch ein Jahr weiterentwickeln.

+++ 05. Juli, 08:15 Uhr: Dreesen: "Gehört sich nicht" +++

Dass der FC Bayern sich nicht mehr zur Personalie Nick Woltemade äußern möchte, verdeutlichte jetzt der Münchner Vorstandschef Jan-Christian Dreesen.

"Dazu gibt es nur einen Satz zu sagen: Nick Woltemade ist Spieler des VfB Stuttgart. Und da gehört es sich nicht, irgendwelche Diskussionen anzuheizen oder Kommentare abzugeben", sagte der 57-Jährige am Rande der Klub-WM in Atlanta. Der FC Bayern und der VfB Stuttgart hatten am Freitag beschlossen, die Gespräche vorerst ruhen zu lassen (siehe Eintrag vom 4. Juli).