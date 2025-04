Nach langem hin und her gibt es nun wohl doch ein offizielles Angebot vom FC Bayern an Nationalspieler Leroy Sane.

Wie die "Bild" berichtet sind Vertragsdetail zu einer möglichen Vertragsverlängerung von Leroy Sane beim FC Bayern München bekannt geworden. Am Ende dieser Saison läuft sein aktuelles Arbeitspapier aus.

Dem Bericht zufolge, beinhaltet das Angebot vom Rekordmeister deutlich leistungsbezogene Konditionen. Bis zu einem Drittel des Volums soll variabel sein.

Demnach würde Sane entweder neun Millionen Euro fest plus sechs Millionen oder zehn Millionen fest plus fünf Millionen Euro verdienen. Es handelt sich dabei um das Jahresgehalt in einem Dreijahresvertrag.