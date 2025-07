FC Bayern: Uli Hoeneß ledert gegen 1860 München

Dabei schwärmt der Ehrenpräsident von der Arena in Fröttmaning: "Speziell die Abendspiele sind jetzt ein Traum, wenn alles eine Orgie in rot-weiß ist. Da krieg ich heute noch Gänsehaut."

Seit mittlerweile 20 Jahren ist die Allianz Arena Heimat des FC Bayern München - bis vor acht Jahren musste sich der deutsche Rekordmeister das Stadion jedoch noch mit dem Stadtnachbarn teilen. Einen Seitenhieb gegen die Löwen konnte sich Uli Hoeneß bei der Jubiläumsfeier am Mittwoch nicht verkneifen.

1860 München: Löwen wollen nach Absturz vorne angreifen

1860 München spielt seit 2017 im Städtischen Stadion an der Grünwalder Straße. Im Gegensatz zum FC Bayern verliefen die letzten Jahrzehnte bei den Blau-Weißen katastrophal. Zwischendurch in die Regionalliga durchgereicht, spielen die Sechziger zurzeit in Liga 3.