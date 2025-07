Aktuelle News, Transfers und Gerüchte zum BVB im Überblick. Welcher Star wechselt? Welcher geht? Alle Informationen zu Borussia Dortmund. Hier findet ihr aktuelle Transfer-News und Gerüchte rund um Borussia Dortmund. Damit verpasst ihr keine wichtigen Nachrichten zum BVB. Ein Überblick zu den Transfergerüchten der Bundesliga und den internationalen Top-Ligen findet ihr ebenfalls auf unserer Seite.

Anzeige

Anzeige

+++ 31. Juli, 12:55 Uhr: Sancho bereit, Mega-Gehaltseinbußen in Kauf zu nehmen +++ Nachdem die "Bild" bereits berichtet hat, dass sich der BVB weiter mit Jadon Sancho beschäftigt, macht der Engländer nun einen weiteren Schritt auf die Borussia zu. Wie die "Bild" nun vermeldet, ist der 25-Jährige bereit, auf einen großen Teil seines Gehalts zu verzichten, um zu den Schwarz-Gelben zu wechseln. Das soll er der Führungsetage in Dortmund auch so gemeldet haben. Zurzeit soll sich das jährliche Sancho-Salär bei Manchester United auf 16 Millionen Euro belaufen. Für eine Rückkehr zur Borussia wäre der Edel-Techniker demnach bereit, diese Summe zu halbieren. Damit wäre er im internen Vergleich beim BVB im oberen Mittelfeld, jedoch weit unter Topverdiener Niklas Süle. Dessen Gehalt wird auf 14 Millionen Euro taxiert. Sancho sei bereit, derartige Einbußen in Kauf zu nehmen, da dem Offensivstar wohl klar sei, dass die nächste Karrierestation ein Erfolg sein muss. Zuletzt konnte er sich nicht durchsetzen, weder in Manchester noch beim FC Chelsea. United will Sancho loswerden, der keine Rolle unter Ruben Amorim spielt. Informationen der "Bild" zufolge ist der Flügelspieler derzeit sogar vom Teamtraining ausgeschlossen. Neben dem BVB soll auch Juventus Turin die Lage des einstigen Mega-Talents beobachten.

Anzeige

Anzeige

+++ 30. Juli, 9:59 Uhr: BVB-Bosse wohl uneins wegen Verpflichtung von Jadon Sancho +++ Kommt es zum dritten Engagement von Jadon Sancho für Borussia Dortmund? Wie "Sky"-Reporter Patrick Berger berichtet, stehe der BVB "in Kontakt mit der Spielerseite, auch mit dem Spieler selbst". Auch innerhalb der Führungsriege werde ein möglicher Deal besprochen, heißt es. Dabei seien allerdings unterschiedliche Meinungen zutage getreten, so Berger. Während Sportdirektor Sebastian Kehl einen Transfer befürworte, herrsche bei Trainer Niko Kovac "auch ein bisschen Skepsis vor, berichtete der Insider und beruft sich dabei auf Quellen aus dem Umfeld des Klubs. Ein Argument für eine Verpflichtung sei die vergleichsweise geringe Transfersumme von 18 bis 20 Millionen Euro. Dagegen spreche das Gehalt von Sancho, das bei Manchester United bei etwa 20 Millionen Euro im Jahr liegen soll. Der 25-Jährige wechselte 2021 für 85 Millionen Euro zu United kehrte im Winter der Saison 2023/24 leihweise zum BVB zurück. In der vergangenen Saison wurde er von United an den FC Chelsea ausgeliehen.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

+++ 29. Juli, 17:54 Uhr: BVB beobachtet wohl auch Leandro Trossard +++ Nach dem Wechsel von Jobe Bellingham ist es um Borussia Dortmund auf dem Transfermarkt ziemlich ruhig geworden. Einzig Ersatztorwart Patrick Drewes wurde noch geholt. Nun taucht jedoch ein weiterer Name auf der Liste des BVB auf. Laut "Sky" soll sich die sportliche Führung mit Leandro Trossard beschäftigen. Der Offensivspieler steht beim FC Arsenal unter Vertrag, spielt dort demnach jedoch keine zentrale Rolle in den Planungen mehr. Dem Bericht zufolge sind die Gunners einem Verkauf gegenüber nicht abgeneigt. Der Vertrag des 30-Jährigen läuft noch bis 2027 - bei der Borussia könnte er die frei gewordene Lücke von Jamie Gittens füllen. Dem BVB droht jedoch Konkurrenz in einem möglichen Bieten um den Belgier: Auch zwei Premier-League-Klubs zeigen laut "Sky" Interesse an Trossard. Wie viel der FC Arsenal für den linken Flügelspieler fordern würde, ist nicht klar. Sein Marktwert liegt laut "transfermarkt" bei 22 Millionen Euro.

+++ 29. Juli, 07:18 Uhr: Interne Wunschliste von Borussia Dortmund +++ Der Transfersommer von Borussia Dortmund ist noch nicht abgeschlossen. Neben den Zugängen von Mittefeldtalent Jobe Bellingham und Ersatztorwart Patrick Drewes soll noch mindestens ein Nachfolger für den zu Chelsea abgewanderten Jamie Gittens kommen. Laut der "Bild" ist Carney Chukwuemeka weiterhin das Top-Transferziel. Der 21-Jährige vom FC Chelsea überzeugte im vergangenen Halbjahr auf Leihbasis und soll fix kommen. Eine erneute Leihe mit Kaufoption soll das Ziel des BVB sein. Die Londoner wollen ihn lieber jetzt bereits teuer verkaufen. Der Spieler selbst möchte demnach unbedingt nach Dortmund wechseln. Beide Parteien schienen sich zuletzt immer weiter anzunähern. Eine Ablöse über 25 Millionen Euro steht dabei im Raum. Doch auch ein Offensiv-Talent von Brighton & Hove Albion hat es den Verantwortlichen der Borussen angetan. Facundo Buonanotte ist demnach ebenfalls im Gespräch. Der Argentinier ist 20 Jahre alt und ein offensiver Mittelfeldspieler. In 71 Spielen kommt er in der Premier League auf 13 Torbeteiligungen. Sein Marktwert liegt bei rund 20 Millionen Euro. Sein Vertrag endet erst 2028, er soll aber an einem BVB-Wechsel interessiert sein. Auch Ethan Nwaneri (Arsenal) ist im Fokus der Schwarz-Gelben, doch der 18-Jährige möchte wohl in London bleiben.

Anzeige

+++ 28. Juli, 20:41 Uhr: BVB verleiht Diant Ramaj ligaintern +++ Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund leiht seinen Torhüter Diant Ramaj für ein Jahr an den Liga-Rivalen 1. FC Heidenheim aus. Wie der BVB am Montag bekannt gab, beinhaltet das Geschäft keine Kaufoption. Die Dortmunder hatten den 23-Jährigen im Februar von Ajax Amsterdam verpflichtet und sogleich zum FC Kopenhagen transferiert. "Nach der erfolgreichen Leihe in Kopenhagen freuen wir uns, dass er sich beim 1. FC Heidenheim jetzt auch in der Bundesliga beweisen kann", sagte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl. "Wir alle sind überzeugt, dass dieser Schritt zum aktuellen Zeitpunkt genau richtig ist, und wünschen Diant mit Heidenheim viel Erfolg," führt er fort. In der vergangenen Rückrunde absolvierte Ramaj 19 Spiele für Kopenhagen, er wurde dänischer Meister und Pokalsieger. Stammtorhüter beim BVB ist Gregor Kobel.

Anzeige

+++ 27. Juli, 22:29 Uhr: Verträge enden 2026 - Ricken geht bei Brandt, Süle und Can ins Risiko +++ Borussia Dortmund geht mit dem Risiko in die neue Bundesliga-Saison, gleich drei wichtige Akteure im Sommer 2026 ablösefrei verlieren zu können. Die Verträge von Julian Brandt, Emre Can und Niklas Süle enden am 30. Juni 2026. "Wir werden in dieser Konstellation jetzt erst einmal in die Saison gehen und uns die Entwicklung anschauen. Dann sehen wir im Laufe der Spielzeit, wie die weitere Zukunft aussehen kann", sagte Lars Ricken, Geschäftsführer Sport, im "Kicker" zur Vertragssituation des prominenten Trios.

Anzeige

+++ 27. Juli, 14:05 Uhr: BVB tütet wohl nächsten Sponsordeal ein +++ Erfolg für den BVB. Laut "Ruhr Nachrichten" haben die Schwarz-Gelben einen neuen Sponsor gefunden. Demnach wird Polestar zukünftig bei dem Revierklub für Autos werben. Bei Polestar handelt es sich um einen Ableger von Volvo. Hinter der Marke, die es seit 2017 gibt, steckt dabei der chinesische Hersteller Geely. Dem Bericht zufolge wurden beim Trainingsauftakt am vergangenen Samstag bereits erste Video-Spots mit Jobe Bellingham und Daniel Svensson gedreht. Beide präsentierten demnach einen neuen Prototyp, der erst gegen Ende des Jahres verfügbar sein soll. Wichtig: Der bisherige Automobilpartner Rosier soll nicht abgelöst werden. Stattdessen soll Polestar ein zusätzliches Sponsoring-Paket gebucht haben und dafür rund sieben Millionen Euro bezahlten. Platziert wird das Logo des Konzerns offenbar an den Ärmeln des Trikots bei nationalen und internationalen Wettbewerben.

Anzeige

+++ 25. Juli, 07:28 Uhr: BVB zieht sich offenbar aus Rennen um James McAtee zurück +++ Borussia Dortmund zieht sich offenbar aus dem Rennen um England-Juwel James McAtee von Manchester City zurück. Das berichtet "Sport1". Demnach liegen die Ablöseforderungen der "Citizens" bei 40 Millionen Euro und damit deutlich über den Preisvorstellungen des BVB. Dabei hatte es zuletzt zwischen den Dortmundern und dem U21-Europameister intensivere Gespräche gegeben, sogar ein Besuch des Klubgeländes in Brackel stand demnach auf dem Plan (siehe Eintrag vom 17. Juli). Der Fokus des BVB richte sich nun zunächst auf andere Spieler. Der 22 Jahre alte McAtee war bei der jüngsten U21-EM ein Schlüsseslpieler der Engländer, die sich im Finale gegen die deutsche Mannschaft durchsetzten. Bei ManCity kam der offensive Mittelfeldspieler bislang aber nur selten zum Zug.

Anzeige

+++ 23. Juli, 10:30 Uhr: Transfer-Rennen? BVB baggert wohl an Mittelfeld-Juwel +++ Borussia Dortmund arbeitet am Kader für die kommende Saison. Laut Transferexperte Fabrizio Romano befinden sich die Schwarz-Gelben aktuell in aktiven Gesprächen, um Facundo Buonanotte von Brighton & Hove Albion zu verpflichten. Der 20-jährige Argentinier spielt im offensiven Mittelfeld und ist noch bis 2028 an den Premier-League-Klub gebunden. Der BVB ist demnach in die Verhandlungen eingestiegen, weil ein möglicher Deal rund um Carney Chukwuemeka, der in der Rückrunde auf Leihbasis vom FC Chelsea kam, sich aktuell schwierig gestaltet. Allerdings sind die Dortmunder im Werben um den Youngster nicht allein. Auch Olympique Lyon soll derzeit Gespräche mit Buonanotte führen.

+++ 22. Juli, 23:19 Uhr: Julian Brandt wohl vor Ablösung als Vize-Kapitän +++ Beim BVB lief Julian Brandt zuletzt unter anderem bei der FIFA Klub-WM in Abwesenheit von Emre Can als Kapitän des Bundesligisten auf. Damit soll laut "Bild" künftig Schluss sein. Demnach stehe der Mittelfeld-Star vor der Ablösung als Stellvertreter von Can, heißt es. Hintergrund dieser Maßnahme soll sein, dass Brandt sich künftig wieder mehr auf seine persönliche Leistung konzentrieren könne, da ihn das Amt des Kapitäns in seinem Spiel wohl gehemmt habe. "Am Ende muss ich aber sagen, es hat mir mehr geschadet, als dass es mir gutgetan hat", sagte Brandt in der Vergangenheit über die Aufgabe, den BVB als Kapitän anzuführen.

Anzeige

Anzeige

+++ 21. Juli, 23:44 Uhr: Giovanni Reyna mit Serie-A-Klub einig +++ Laut dem Transferexperten Fabrizio Romano soll sich Giovanni Reyna mit Parma Calcio über einen Wechsel einig geworden sein. Zwischen den Klubs gibt es offenbar noch keine Einigung, aber ein Deal rückt laut Romano näher. Zuletzt soll Parma ein Angebot in Höhe von sechs Millionen Euro eingereicht haben. Der BVB scheint jedoch mehr zu fordern. Genaue Summen wurden dabei nicht genannt. Zuvor bemühte sich auch Los Angeles FC um Reyna. Der 22-Jährige soll jedoch wenig Interesse an einem Wechsel in die MLS zeigen - stattdessen zieht es ihn nun wohl in die Serie-A.

Borussia Dortmund: Die aktuellsten Transfers