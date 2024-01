FC Bayern München: Neuer Innenverteidiger gesucht - wie ist der Stand?

Anzeige Die Defensive des FC Bayern München ist die größte Baustelle für Trainer Thomas Tuchel. Wie ist der Stand bei der Suche nach einem neuen Innenverteidiger? Von Franziska Wendler Der FC Bayern München ist nach der Winterpause zurück im Training, die wohl größte Baustelle für Cheftrainer Thomas Tuchel ist aber weiterhin offen: die Suche nach einem neuen Innenverteidiger. Während es in der Offensive der Münchner gut aussieht - und auch der Kader genügend Optionen bietet -, kann davon im defensiven Bereich nicht unbedingt die Rede sein. Die Nominierung des Marokkaners Noussair Mazraoui für den Afrika-Cup, vor allem aber die südkoreanische Berufung von Min-jae Kim zur Teilnahme am Asien-Cup haben die Situation in der Abwehr noch einmal drastisch verschärft. Um im Meisterschaftskampf, aber auch in der Champions League mithalten zu können, muss dringend ein neuer Innenverteidiger her. ran zeigt, wie der Stand bei den gehandelten Namen ist.

Eric Dier Der Star von Tottenham Hotspur, der innen, rechts und auch im defensiven Mittelfeld eingesetzt werden kann, gilt aktuell als Favorit auf eine Verpflichtung. Das britische Portal "Football Insider" vermeldete sogar eine bereits erfolgte mündliche Einigung, nachdem es in den vergangenen Wochen mehrfach Gerüchte gegeben hatte. Auch "Sky"-Transferexperte Florian Plettenberg berichtete, Informationen über eine Einigung zu haben, gleiches gilt für Fabrizio Romano. Dier, der zuletzt nur sehr sporadisch zum Einsatz kam, spielte einst gemeinsam mit Bayerns Starstürmer Harry Kane und gilt als Kumpel des Angreifers. Der Haken: Tottenham soll ihn nur abgeben wollen, wenn ein Innenverteidiger-Ersatz gefunden wird. Erst dann soll eine mögliche Freigabe erfolgen. Eine hohe Ablöse wäre im Falle eines Transfers übrigens nicht zu erwarten. Der Vertrag des Verteidigers bei den Spurs läuft im Sommer aus.

Externer Inhalt

Trevoh Chalobah Bereits im Sommer wurde der Verteidiger des FC Chelsea mit den Münchnern in Verbindung gebracht, laut britischen Medien soll der Rekordmeister sein Interesse nun erneut bekundet haben. Cheftrainer Tuchel kennt den 24-Jährigen noch aus gemeinsamen Chelsea-Zeiten, dieser könnte innen und in der rechten Außenverteidigung eingesetzt werden. Derzeit erholt sich Chalobah von einer Oberschenkelverletzung, gegen Ende des Monats soll er aber wieder einsatzbereit sein. Die Spekulationen beziehen sich auf ein Leihgeschäft bis Saisonende.

Das Transferfenster ist geöffnet! Der FC Bayern könnte einige Baustellen schließen, auch Abgänge sind nicht ausgeschlossen. Welche Spieler werden verpflichtet? Wer könnte gehen? ran zeigt die Gerüchte rund um die Münchner. (Stand: 4. Januar 2024) © Imago Jonah Kusi-Asare (AIK Solna)

Kommt ein schwedisches Mega-Talent nach München? Der FC Bayern hat offenbar ein Angebot für Jonah Kusi-Asare abgegeben. Laut einem Bericht von "fussball.news" bietet der FCB rund fünf Millionen Euro für den 16 Jahre alten Stürmer von AIK Solna. Die Münchner zielen demnach auf einen Dreieinhalbjahres-Vertrag ab - inklusive einer Option für zwei weitere Jahre. © Bildbyran Jonah Kusi-Asare (AIK Solna)

Kusi-Asare wäre für die zweite Mannschaft eingeplant, soll aber bei den Profis trainieren. Konkurrenz soll es laut dem Bericht aus den Niederlanden geben. Demnach ist die PSV Eindhoven sogar bereit, bis zu zehn Millionen Euro für das Ausnahmetalent auf den Tisch zu legen. Der Schwede misst 1,96 Meter und hat noch bis September 2024 Vertrag bei AIK. © Bildbyran Serhou Guirassy (VfB Stuttgart)

Neuer Stürmer für die Bayern? Laut "Bild" sind die Münchner an Stuttgart-Knipser Guirassy interessiert. Demnach könnte der FCB die 20-Millionen-Euro-Klausel des Angreifers im kommenden Sommer aktivieren, sollte der 27-Jährige den VfB nicht noch im Winter-Transferfenster verlassen. Sollten die Münchner zuschlagen, könnte Mathys Tel verliehen werden, woran mehrere Teams Interesse haben. © IMAGO/ActionPictures Matthijs de Ligt (FC Bayern München)

Hinter Matthijs de Ligt liegt eine schwierige Hinrunde. Der Niederländer hatte mit Verletzungen und (zu Saisonbeginn) einer Reservistenrolle zu kämpfen. Der 24-Jährige hat wohl dennoch Interesse aus Spanien und England geweckt. Laut "The Athletic" sollen der FC Arsenal und Real Madrid den Innenverteidiger ins Blickfeld genommen haben ... © AFP/SID/CHRISTOF STACHE Matthijs de Ligt (FC Bayern München)

Ein Wechsel im Winter scheint allerdings unwahrscheinlich zu sein. Die Bayern planen fest mit de Ligt. Nicht zuletzt, weil Min-Jae Kim für Südkorea beim Asien-Cup auflaufen wird und der aktuell verletzte Noussair Mazraoui im Kader von Marokko beim Afrika-Cup steht. © MIS Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen)

Wildern die Bayern beim Tabellenführer? Wie Transfer-Experte Fabrizio Romano berichtet, haben die Münchner ihre Fühler nach Leverkusens Rechtsverteidiger Frimpong ausgestreckt. Trotz Vertrages bis 2028 kann der 23-Jährige den Klub im Sommer per Ausstiegsklausel in Höhe von 40 Millionen Euro verlassen. Der Spieler sei offen für einen Wechsel, auch der FC Arsenal soll interessiert sein. © IMAGO/Beautiful Sports Joshua Kimmich (FC Bayern München)

Wie Transferexperte Ekrem Konur berichtet, hat Manchester United ein Auge auf Joshua Kimmich geworfen. Die "Red Devils" suchen händeringend nach einem Organisator im defensiven Mittelfeld. Kimmichs Vertrag läuft im Sommer 2025 aus, dürfte also verkauft werden, wenn er nicht verlängert. Auch der FC Liverpool, Manchester City und der FC Barcelona sollen Interesse haben. © Pro Sports Images Breno Bidon (Corinthians Sao Paulo)

Holen sich die Bayern einen "neuen" Breno? Wie die "Bild" berichtet, beobachten Scouts des FC Bayern München Breno Bidon. Der 18-Jährige ist im offensiven Mittelfeld zu Hause und spielt für die U20 des siebenmaligen brasilianischen Champions Corinthians Sao Paulo. Konkret soll ein etwaiger Wechsel aber noch nicht sein. © x.com/BrenoBidon Jonathan Tah (Bayer 04 Leverkusen)

Laut "Bild" hat der FC Bayern Interesse an Jonathan Tah. Demnach soll Bayern-Coach Thomas Tuchel ein großer Fan des 27-Jährigen sein. Kontakt zum Management des Innenverteidigers soll es aber noch nicht gegeben haben. Der Vertrag des Nationalspielers beim Bundesliga-Spitzenreiter läuft noch bis Sommer 2025, allerdings soll dieser eine Ausstiegsklausel beinhalten. © Eibner Ronald Araujo (FC Barcelona)

Eine Verpflichtung von Ronald Araujo im Winter ist offenbar vom Tisch. Das berichtet "Sky". Demnach seien die Münchner bereit gewesen, 60 Millionen Euro für den uruguayischen Innenverteidiger zu bezahlen. Auch ein Telefonat zwischen Trainer Thomas Tuchel, Sportdirektor Christoph Freund und Araujo soll es bereits gegeben haben. © NurPhoto Ronald Araujo (FC Barcelona)

Trotz der angeblichen Wertschätzung Tuchels soll Araujo seine Zukunft weiterhin wohl bei "Barca" sehen und seinen Vertrag sogar über 2026 hinaus verlängern wollen. Dennoch, so berichtet "Sky", gebe es weiterhin eine kleine Chance, den 24-Jährigen im Sommer verpflichten zu können. © 2023 Getty Images Joao Palhinha (FC Fulham)

Der Sechser des Premier-League-Klubs gilt nach dem geplatzten Sommer-Wechsel am Deadline Day auch im Winter als Transferziel des FCB. Im Werben um den Portugiesen bekommt der Rekordmeister laut "Bild" nun aber Konkurrenz: Der FC Liverpool um Trainer Jürgen Klopp soll Interesse zeigen. Die Reds suchen demnach "ganz dringend" einen defensiven Mittelfeldspieler. © IMAGO/Propaganda Photo Joao Palhinha (FC Fulham)

Laut dem Bericht würden die Münchner mit einem erneuten Angebot für Palhinha auch wegen möglicher Gedankenspiele der Reds zögern. Diese haben seit dem Abgang von Fabinho Richtung Saudi-Arabien Probleme in der Zentrale. Aber: Liverpool-Insider David Lynch vermeldete zuletzt, dass das Klopp-Team nicht um Palhinha buhlt. Stattdessen soll es zum Zweikampf zwischen Bayern und Arsenal kommen. © IMAGO/Shutterstock

Anzeige Jonathan Tah Die "Bild" berichtete, dass die Bayern an einer Verpflichtung des deutschen Nationalspielers interessiert sein sollen. In der laufenden Saison glänzt Tah beim Tabellenführer aus Leverkusen, wo sein Vertrag, der eine Ausstiegsklausel enthalten soll, noch bis 2025 läuft. In der Vergangenheit liebäugelte der Verteidiger aber eher mit einem Wechsel in die Premier League, was der 27-Jährige als eines seiner größten Ziele formulierte.

Ronald Araujo Gilt als der Wunschspieler von Tuchel. Gerüchte über den Nationalverteidiger Uruguays halten sich bereits seit November. Laut "Sky" sollen Tuchel und Sportdirektor Christoph Freund bereits mit ihm telefoniert haben. Seine festgeschriebene Ablösesumme von einer Milliarde Euro ist aber völlig utopisch. Dennoch sollen gemäß "Bild" bereits Verhandlungen stattgefunden haben, in denen der 24-Jährige unterschiedliche Signale bezüglich eines möglichen Wechselwunsches ausgesendet haben soll.

Clement Lenglet Der Franzose, der aktuell bei Aston Villa unter Vertrag steht, aber vom FC Barcelona ausgeliehen ist, ist in der Premier League alles andere als zufrieden. Der Grund: mangelnde Spielzeit. Laut "Sportbild" sollen die Bayern interessiert sein. So gibt es Spekulationen über einen Abbruch der Leihe im Winter und einen Weiterverkauf an die Münchner. Im Gespräch sind für den Innenverteidiger dabei rund zehn Millionen Euro Ablöse.

Giorgio Scalvini Schlagen die Bayern nach Matthijs de Ligt und Kim erneut in der Serie A zu? Giorgio Scalvini von Atalanta Bergamo gilt als das größte Innenverteidiger-Talent der Liga. Der 1,94 Meter große Italiener überzeugt vor allem mit einer exzellenten Strafraumbeherrschung. Mit seinen erst 20 Jahren ist er bereits Stammspieler und in ganz Europa heiß begehrt. Das Problem: Er ist noch bis 2028 vertraglich gebunden und dürfte dementsprechend teuer sein.

Lutsharel Geertruida Der 23-jährige Innenverteidiger von Feyenoord Rotterdam wurde bereits im Sommer mit den Münchnern in Verbindung gebracht. Auch er ist in Innen- und Außenverteidigung sowie im defensivem Mittelfeld einsetzbar. Trotz seines noch jungen Alters war er in der laufenden Saison bereits als Kapitän im Einsatz. Geertruida ist noch bis 2025 gebunden. Laut "Sky" ist ein Transfer eher unwahrscheinlich, weil er rund 30 Millionen plus Boni kosten würde und der niederländische Klub nicht an einer Leihe interessiert sein soll.

Arnau Martinez Als Rechtsverteidiger, der auch innen und im Mittelfeld spielen kann, würde er durchaus zum von Tuchel gewünschten Profil flexibel einsetzbarer Spieler passen. Laut spanischen Medienberichten ließ der FCB den 20-jährigen Profi des FC Girona bereits scouten, Martinez selbst soll aber kein Interesse haben. Demnach sieht er seine Zukunft vorerst beim Überraschungsteam von La Liga. Übrigens: Interesse soll auch von Bayer Leverkusen kommen.

Anzeige Fikayo Tomori Laut "Sky" hat sich der Rekordmeister mit einer Verpflichtung des Verteidigers der AC Mailand beschäftigt, soll aber bereits abgeblitzt sein. So sei Milan nicht gewillt, den Spieler abzugeben, weil auch in der italienischen Metropole in der Verteidigung Notstand herrscht. Auch Tomori selbst habe demnach kein Interesse an einem Abschied. Er könnte in der Innenverteidigung und als Rechtsverteidiger fungieren. Aufgeben will Bayern demnach aber noch nicht.