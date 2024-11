FC Bayern München - News und Gerüchte: Hiroki Ito schon wieder operiert

Alle News, Transfers und Gerüchte zum FC Bayern München im Überblick. Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Welcher Spieler kommt? Welcher geht? Alle Informationen zum deutschen Rekordmeister. Hier findet ihr alle Transfernews und weiteren Infos zum FC Bayern München. Damit verpasst ihr keine Transfergerüchte beim deutschen Rekordmeister. Eine Übersicht zu den Transfergerüchten der Bundesliga und den internationalen Top-Ligen findet ihr ebenfalls auf unserer Seite.

+++ 5. November, 14:51 Uhr: Hiroki Ito schon wieder operiert +++ Neuzugang Hiroki Ito hat auf dem Weg zu seinem ersten Pflichtspieleinsatz für den FC Bayern einen Rückschlag erlitten. Der japanische Nationalspieler musste sich nach Klub-Angaben einer erneuten Operation am Mittelfuß unterziehen. Dieser Eingriff sei am Dienstag zwar "gut verlaufen", wie die Bayern mitteilten. Der Verteidiger müsse aber "vorerst wieder pausieren" und werde "so bald wie möglich" mit seinem Reha-Programm starten. Ursprünglich war Ito, der im Sommer vom VfB Stuttgart kam und sich im Testspiel gegen den 1. FC Düren den Mittelfuß brach, bereits für Ende Oktober oder Anfang November zurückerwartet worden.

+++ 5. November, 14:10 Uhr: Aleksandar Pavlovic nimmt nach Schlüsselbeinbruch wieder Lauftraining auf +++ Gibt es Hoffnung auf ein früheres Comeback von Aleksandar Pavlović? Der Mittelfeldspieler des FC Bayern München, der sich Mitte Oktober im Bundesliga-Spiel gegen den VfB Stuttgart einen Schlüsselbeinbruch zugezogen hatte und danach operiert werden musste, kehrte am heutigen Dienstag auf den Trainingsplatz zurück. Wie der Verein mitteilte, absolvierte der 20-Jährige eine individuelle Laufeinheit. Wann er wieder einsatzfähig ist, ist allerdings noch unklar.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

+++ 4. November, 22:20 Uhr: Kaum Spielzeit für Krätzig! Löst Bayern die Leihe auf? +++ Frans Krätzig ist aktuell vom FC Bayern an den VfB Stuttgart ausgeliehen, um Spielpraxis sammeln zu können. Doch das bis Sommer 2025 laufende Leihgeschäft könnte bereits im Januar aufgelöst werden, das berichtet "Sky". Zwar soll dies noch nicht konkret sein, die Möglichkeit aber in jedem Fall bestehen. Der Hintergrund: Auch bei den Schwaben bekommt der Youngster nicht genug Spielzeit, so stand er in der aktuellen Bundesligasaison lediglich in einem Spiel für 57 Minuten auf dem Platz. Der Vertrag des 21-Jährigen beim FC Bayern läuft noch bis 2027.

+++ 4. November, 7:51 Uhr: Holt Flick Ex-Schützling Alphonso Davies zum FC Barcelona? +++ Um Alphonso Davies ranken sich seit einigen Transferfenstern hartnäckige Gerüchte, insbesondere Real Madrid galt als besonders interessiert am kanadischen Nationalspieler - ist man in der spanischen Hauptstadt doch nie ganz zufrieden mit dem Niveau von Ferland Mendy gewesen. Doch der Champions-League-Sieger soll nicht zwingend die favorisierte Anlaufstelle für Davies und Entourage sein, zumindest einem Bericht von "El Nacional" nach. Wie das spanische Portal erfahren haben will, könne sich der Linksverteidiger stattdessen einen Wechsel zu Erzrivale FC Barcelona vorstellen. Davies' Agent soll den Blaugrana ein grundsätzliches Interesse zugesichert haben, sollte der Klub seine finanzielle Situation stabilisieren können. Sportdirektor Deco soll in Kontakt mit Davies und seinem Team stehen, konkrete Verhandlungen habe es allerdings noch nicht gegeben. Bei den Katalanen wäre Davies wiedervereint mit seinem einstigen Förderer Hansi Flick, der ihn beim FC Bayern zum Stammspieler entwickelte und nun beim FC Barcelona einen beeindruckenden Saisonstart hinlegte - einschließlich 4:1-Machtdemonstration gegen Ex-Klub Bayern. Flicks Engagement bei Barca soll einer der entscheidenden Faktoren für Davies' Umdenken sein.

+++ 2. November, 23:04 Uhr: Technik-Panne in der Allianz Arena! Auf dem Rasen ließ der FC Bayern gegen Union Berlin nichts anbrennen, aber den Fans der Münchner blieb trotzdem der Ärger nicht erspart. In der Allianz Arena fiel das elektronische Zahlungssystem vorübergehend aus, sodass sich lange Schlangen an den Kiosken gebildet hatten. Rund eine Viertelstunde lang soll das Problem bestanden haben. Etwas länger gedulden mussten sich die FCB-Anhänger, die auf Webseite, App oder Webradio zugreifen wollten. Noch vor Anpfiff meldete sich der Rekordmeister via X zu Wort und erklärte, mit "Hochdruck an einer Lösung" zu arbeiten. Pünktlich zum zweiten Durchgang waren die Angebote wieder erreichbar. Zu diesem Zeitpunkt hatte der FC Bayern bereits dank Harry Kane und Kingsley Coman mit 2:0 geführt. Später legte der englische Star-Stürmer zum Endstand nach. Allerdings war das nicht das einzige Technik-Problem: Auch das WLAN im Stadion war betroffen, auch auf der Pressetribüne funktionierte es nicht.

+++ 2. November, 12:55 Uhr: Goretzka? Bayern wohl an "schnellem Abschied" interessiert +++ Wie geht es für Leon Goretzka weiter? In den vergangenen drei Spielen gegen Barcelona, Bochum und Mainz stand der 29-Jährige jeweils eine knappe halbe Stunde auf dem Feld, seine Zukunft in München ist aber weiterhin offen. FC Bayern: Noten und Einzelkritik gegen Union Berlin

FC Bayern: Warum die Siegesserie nicht für Begeisterung sorgt - Kommentar Laut "Bild" soll der FCB "Interesse an einem schnellen Abschied" haben. Mit rund 13 Millionen Euro Grundgehalt ist Goretzka demnach zu teuer für einen Bankdrücker im Kader. Die Summe soll durch Boni sogar auf bis zu 17 Millionen ansteigen können. Der Sportler selbst denkt aber wohl weiterhin nicht an einen Abgang. So soll ein Transfer im Winter ausgeschlossen sein, vielmehr möchte Goretzka die Saison erst einmal abwarten und seine Situation im kommenden Sommer neu evaluieren. Der Mittelfeldspieler steht bei den Bayern seit 2018 unter Vertrag. In der laufenden Saison stand er noch nicht in der Startelf. Trotzdem hieß es zuletzt, er wolle sich durchbeißen.

+++ 1. November, 17:39 Uhr: Die angebliche Bedingung für eine Verlängerung mit Sane und Gnabry +++ Bei den Bayern steht wohl demnächst eine Grundsatzentscheidung an bzw. sogar zwei. Was wird aus den Flügelflitzern Leroy Sane und Serge Gnabry? Das Duo hat noch Verträge bis 2025 bzw. 2026, laut "Bild" soll mit den beiden Topverdienern nur verlängert werden, wenn sie zu einer Gehaltskürzung bereit seien. Bei den bisherigen Gesprächen mit Sane soll dieser die Bereitschaft dazu signalisiert haben, stattdessen könnte er die Möglichkeit bekommen, durch leistungsbezogene Bonuszahlungen auf ein ähnlich hohes Gehalt wie aktuell zu kommen. Derzeit soll er rund 20 Millionen Euro jährlich an Grundgehalt beim deutschen Rekordmeister kassieren. Auch Gnabry liegt im Münchner Gehaltsranking mit 19 Millionen Euro bislang weit vorne, bei ihm würde es bei der Unterschrift unter einen neuen Kontrakt wohl auch nicht ohne eine Senkung des Grundeinkommens gehen, wie es im Bericht heißt.

+++ 31. Oktober, 17:22 Uhr: 70 Millionen! FC Bayern steigt wohl in Poker um Portugal-Star ein +++ Die Ära von Manuel Neuer beim FC Bayern nähert sich nach 13 Jahren dem Ende. Einem Bericht von "CaughtOffside" zufolge zieht die Vereinslegende ein Karriereende zum Saisonabschluss in Erwägung. Als Nachfolger könnte sich der Rekordmeister statt für DFB-Debütant und FCB-Leihgabe Alexander Nübel für eine deutlich teurere Option entscheiden. Die Rede ist von Porto-Torhüter Diogo Costa. Der Portugiese soll die Münchner überzeugt haben, doch ein Transfer dürfte sich schwierig gestalten, da ihn sein jetziger Arbeitgeber offenbar gerne behalten würde. Erst Angebote im Bereich von 70 Millionen Euro könnten den Europa-League-Teilnehmer wohl ins Grübeln bringen. Costas Marktwert wird aktuell auf 45 Millionen Euro geschätzt. Außerdem müsste sich der FC Bayern laut "CaughtOffside" gegen Konkurrenz aus London durchsetzen. Der FC Chelsea gilt schon länger als potenzieller Abnehmer. Mit Robert Sanchez steht seit letzter Saison bereits ein neuer Torwart zwischen den Pfosten, doch die Form des 26-Jährigen soll an der Stamford Bridge für Diskussionsstoff sorgen. Vor knapp zwei Jahren hat Costa seinen Vertrag in Portugal bis 2027 verlängert. Teil der Vereinbarung war übereinstimmenden Medienberichten zufolge auch eine Ausstiegsklausel in Höhe von 75 Millionen Euro. Im Falle einer solchen Summe würde das Porto-Eigengewächs nicht nur zum drittteuersten Bayern-Neuzugang nach Harry Kane und Lucas Hernandez, sondern auch zum weltweit zweitteuersten Torhüter hinter Kepa Arrizabalaga aufsteigen.

+++ 31. Oktober, 14:10 Uhr: Dayot Upamecano wohl vor Blitz-Comeback - gegen Union wieder dabei? +++ Beim FC Bayern München könnte es im Heimspiel am Samstag gegen Union Berlin (ab 15:30 Uhr im Liveticker) zu einem überraschend frühen Comeback kommen. Laut "Sky" arbeitet Dayot Upamecano nämlich an seiner Rückkehr in den Kader gegen die "Eisernen". Der Franzose laborierte zuletzt an Oberschenkelproblemen, könnte aber schon gegen Union wieder eine Option für Trainer Vincent Kompany sein.

+++ 31. Oktober, 06:19 Uhr: Verlängert Musiala? "Nationalspieler bleibt "ein bisschen Mystery" +++ Laut "Sky" arbeitet Dayot Upamecano nämlich an seiner Rückkehr in den Kader gegen die "Eisernen". Der Franzose laborierte zuletzt an Oberschenkelproblemen, könnte aber schon gegen Union wieder eine Option für Trainer Vincent Kompany sein. FC Bayern: Jamal Musiala vor Abgang? Die Vertragsverlängerung von Jamal Musiala hat oberste Priorität beim FC Bayern München. Nach seinem Dreierpack beim Pokalspiel beim 1. FSV Mainz 05 äußerte sich der 21-Jährige nicht klar, gab aber einen Wink, in welche Richtung es geht. "Ich kann jetzt nicht viel sagen. Es ist besser, ein bisschen mystery zu bleiben", sagte er mit seinem gewohnt sympathischen englischen Dialekt. "Ich bin echt glücklich. Ich hoffe, das sieht man auch." Thomas Müller gab schon mal Hilfestellung für die anstehende Entscheidung: "Ich glaube dass Jamal weiß, welchen Stellenwert er bei den Fans hat, wie in die Leute lieben. Nicht nur bei Bayern, sondern in ganz Deutschland", sagte der Münchner Routinier. "Ich glaube er wird gut daran tun, wenn er sich das drei-, vier-, fünfmal überlegt - wenn er überhaupt Gedanken daran verschwendet, nicht hier zu bleiben." Musialas Vertrag endet im Sommer 2026.

+++ 30. Oktober, 08:04 Uhr: Müller liebäugelt wohl mit USA-Wechsel +++ Thomas Müller ist in diesem Jahr 35 Jahre alt geworden und befindet sich im Herbst seiner Karriere. Es ist kein Geheimnis, dass die Verantwortlichen des FC Bayern München den Ur-Bayern auch nach seiner Karriere in den Klub einbinden wollen. Allerdings hat Müller offenbar andere Pläne. Das berichtet zumindest die "Sport Bild". Demnach soll Müller mit einem Wechsel in die USA liebäugeln. Ein Ende der aktiven Karriere soll im Hause Müller noch nicht in Frage kommen. Sein Vertrag in München endet im kommenden Sommer.

+++ 28. Oktober, 19:45 Uhr: Winter-Leihe für Tel im Gespräch +++ In seiner dritten Saison für den FC Bayern wurde von Mega-Talent Mathys Tel endlich der Durchbruch erwartet - Fehlanzeige. Nur 179 Minuten sammelte der Stürmer in den bisherigen Saisonspielen, ohne eine einzige Torbeteiligung. Aus diesem Grund überlegen die Münchner wohl, sich von Tel zu trennen - allerdings nur auf Leihbasis. Laut "Sky" ist man beim FC Bayern mit der Entwicklung des 19-Jährigen unzufrieden, eine Leihe im Winter soll eine realistische Option sein. Mainz 05 vs. FC Bayern München live: Übertragung des DFB-Pokals im Free-TV, Livestream und Liveticker Allerdings nur, wenn bis dahin alle Offensivkräfte gesund bleiben. Im Falle einer Verletzung würde die Personalsituation an der Säbener Straße eventuell nochmal neu evaluiert werden. Tel selbst wäre des Berichts zufolge lieber in München geblieben, ist nicht glücklich mit der Idee einer Leihe. Potentielle Ziele wurden nicht genannt, allerdings waren in der Vergangenheit mit Werder Bremen und Borussia Mönchengladbach bereits zwei Bundesliga-Klubs an einem Leihgeschäft interessiert .

+++ 28. Oktober, 9:28 Uhr: Goretzka postet Bild mit Bochum-Wappen +++ Für den gebürtigen Bochumer Leon Goretzka war das Auswärtsspiel seines FC Bayern am Sonntag beim VfL keine Partie wie jede andere. Bereits als Sechsjähriger wurde er Teil des Vereins und verbrachte seine gesamte fußballerische Jugend beim VfL Bochum. Erst als 18-Jähriger wechselte er 2013 zum FC Schalke 04, 2018 ging es zum FC Bayern. Insofern ist es wenig verwunderlich, dass er den Klub bis heute im Herzen trägt. Nach dem 5:0-Sieg der Bayern postete er bei Instagram ein Bild von sich im Bayern-Trikot neben einem großen VfL-Bochum-Wappen. Die Botschaft, die auch ohne eigene Worte zum Ausdruck brachte: Ich trage beide Vereine im Herzen.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Immerhin durfte Goretzka selbst auch auf dem Platz an seiner alten Wirkungsstätte mitwirken. Der 29-Jährige, der bei Bayern-Trainer Vincent Kompany einen schweren Stand hatte, bekam eine halbe Stunde Einsatzzeit.

+++ 27. Oktober, 19:29 Uhr: Bayern München erzielt offenbar Rekordgewinn +++ Auf der Führungsebene ging es beim FC Bayern in den vergangenen Jahren auf und ab. Finanziell soll es dem Verein dafür aber sonderlich gut gehen. So gut wie noch nie offenbar: Wie die "Bild" berichtet, wird der Rekordmeister bei der Jahreshauptversammlung im Dezember einen Rekordgewinn von 29 Millionen Euro verkünden. Auch deshalb seien Präsident Herbert Hainer und Patron Uli Hoeneß momentan mit der Stabilität im Verein zufrieden. Davon könnte insbesondere Jan-Christian Dreesen profitieren. Das Arbeitspapier des Bayern-CEOs läuft 2025 aus - spätestens bei der nächsten Aufsichtsratssitzung im November soll eine Entscheidung über eine Vertragsverlängerung getroffen werden. Dreesen möchte das Amt wohl weiterhin behalten, während die Klub-Bosse sich Kontinuität in der Vereinsführung wünschen. Laut "Bild" stehen deswegen die Chancen auf eine weitere Zusammenarbeit gut.

+++ 27. Oktober, 10:27 Uhr: Bayern-Bosse machen wohl Druck auf Kompany +++ Nach der desaströsen 1:4-Pleite in der Champions League beim FC Barcelona fordern die Bosse des FC Bayern offenbar Anpassungen von Trainer Vincent Kompany. Wie die "Bild" berichtet, wird vom Belgier erwartet, die Abwehr deutlich zu stabilisieren. Damit ist dem Bericht zufolge nicht gemeint, dass Kompany seine generelle Spielidee des hohen Pressings abändern soll. Allerdings wollen die Bayern auch in den großen Spielen Ergebnisse sehen, weshalb das Risiko minimiert werden soll. In der Champions League hat der deutsche Rekordmeister zwei der ersten drei Partien verloren. Nach der Niederlage in Barcelona hatte sich Sportvorstand Max Eberl demonstrativ vor seinen Trainer gestellt. "Wir sind überzeugt von dem, was wir tun. Und wir werden weiterhin verteidigen, was wir tun", sagte er.

+++ 25. Oktober, 23:29 Uhr: Stimmt Sane einer Gehaltsreduzierung zu? +++ Wie geht es weiter mit Leroy Sane? Der Vertrag des Offensivspielers beim FC Bayern läuft am Saisonende aus, Sportvorstand Max Eberl erklärte zuletzt, es gebe einen "guten Austausch" zwischen Klub und Spieler. Wie die "Bild" berichtet, sei das Gehalt des 28-Jährigen der Knackpunkt. Aktuell soll Sane rund 20 Millionen Euro pro Jahr kassieren - eine Summe, die die Bayern gerne drücken würde. Und tatsächlich scheint es eine Annäherung zu geben. So sei Sane bereit, einer Reduzierung des Fixgehaltes zuzustimmen, wenn im Gegenzug über Boni die Möglichkeit besteht, eine ähnliche Summe wie aktuell verdienen zu können. Ein Wechsel zu einem Klub wie Newcastle United, wie er zuletzt in der Gerüchteküche waberte, sei so oder so jedoch kein Thema für Sane. Der flexibel einsetzbare Offensivspieler ist seit 2020 für die Münchner aktiv. In bislang 181 Pflichtspielen war er an 99 Toren direkt beteiligt. Immer wieder wurde Sane aber von Verletzungen zurückgeworfen.