Der Sohn von NFL -Legende Deion Sanders wurde erst in der fünften Runde des Draft 2025 ausgewählt und landete als 144. Pick bei den Cleveland Browns.

Shedeur Sanders wurde im Draft 2025 erst in Runde fünf gepickt. Der hochgehandelte Youngster musste länger als gedacht warten und wurde zu allem Überfluss auch noch Opfer eines Telefon-Pranks. Anrufer war Jax Ulbrich, Sohn von Falcons DC Jeff Ulbrich.

Das Wichtigste in Kürze

Der 21-Jährige entschuldigte sich nun bei Sanders für den Prank-Anruf. "Am Freitagabend habe ich einen gewaltigen Fehler gemacht. Sheduer [sic], was ich getan habe, war völlig unentschuldbar, peinlich und beschämend", schrieb Jax Ulbrich auf seinen Social-Media-Accounts, "es tut mir so leid, dass ich dir deinen Moment genommen habe, das war egoistisch und kindisch."