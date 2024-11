ran zeigt die Noten der Bayern-Stars in der Einzelkritik.

Der zuletzt etwas in der Kritik stehende Kapitän ist 33 Minuten beschäftigungslos. Dann kommt Jordan aus dem Nichts frei zum Schuss und der Keeper rettet mit einem Reflex zur Ecke. Danach nur bei Rückpässen gefordert, muss sich ansonsten eigenständig warm halten. ran-Note: 3

Das Wichtigste zur Bundesliga in Kürze

Raphael Guerreiro

Der spielstarke Portugiese rückt gegen die tief stehenden Gäste für Laimer wieder in die Anfangsformation, um nach vorne für zusätzlichen Druck zu sorgen. Gute Chance zum 2:0 in die Arme von Rönnow (26.). Versucht viel und leitet so auch den dritten Treffer ein, leistet sich dabei aber einige unnötige Ballverluste. ran-Note: 3