FC Bayern München ohne Harry Kane: Plötzlich tobt der Konkurrenzkampf - neue Chance für Nicolas Jackson?
- Veröffentlicht: 06.03.2026
- 10:29 Uhr
- Christian Stüwe
Harry Kane fehlt dem FC Bayern München gegen Borussia Mönchengladbach. Die Statistiken zeigen, wie sehr sich ein Ausfall des Engländers auf die Leistungsstärke des Rekordmeisters auswirkt. Allerdings hat Trainer Vincent Kompany mehrere gute Alternativen.
Am Mittwoch sprach Harry Kane noch über seine Chancen, den fünf Jahre alten Torrekord von Robert Lewandowski zu brechen. Nun liegt die Rekordjagd erstmal auf Eis. Trainer Vincent Kompany teilte am Donnerstag mit, dass der Engländer im Heimspiel des FC Bayern München gegen Borussia Mönchengladbach (Fr., ab 20:30 Uhr im Liveticker) fehlen wird.
"Harry Kane ist nicht dabei, weil er einen Schlag auf seine Wade bekommen hat und sich nicht erholt hat", sagte Kompany. Was bitter für Kane ist, der bei 30 Saisontoren steht und nun mindestens ein Spiel weniger zur Verfügung hat, um die 41 Treffer von Lewandowski aus der Saison 2020/21 ins Visier zu nehmen.
Noch schwerer wiegt der Ausfall aber zweifellos für den FC Bayern. Denn der Rekordmeister profitiert selbstverständlich enorm von der außergewöhnlichen Torquote seines Mittelstürmers.
Man könnte sogar sagen, dass die Münchner ohne Kane in den vergangenen Jahren eine andere Mannschaft waren. In gerade einmal neun Pflichtspielen stand Kane seit seinem Wechsel im Sommer 2023 von Tottenham Hotspur zum FC Bayern nicht auf dem Platz - davon gewannen die Bayern vier Partien, spielten einmal unentschieden und verloren viermal, darunter die Pokalblamage bei Drittligist 1. FC Saarbrücken 2023.
FC Bayern: Jackson ist eigentlich der Backup-Stürmer für Kane
Ohne Kane ist die Bilanz des Rekordmeisters also ziemlich mittelmäßig. Weshalb sich nun die Frage aufdrängt, wie der Trainer den Kapitän der englischen Nationalmannschaft am Freitag ersetzen will.
"Die Jungs, die morgen dabei sind, die freuen sich riesig auf dieses Spiel und die sind heiß darauf. Und wenn Harry nicht da ist, dann gibt es wahrscheinlich einige Jungs, die schon hoffen: Okay, jetzt habe ich meinen Moment", erklärte Kompany am Donnerstag.
Mit welchen "Jungs" der Bayern-Coach im Angriff konkret plant, verriet Kompany natürlich nicht. Aber einer, der auf seine Chance hoffen darf, ist Nicolas Jackson, der etatmäßige Backup Kanes.
In der Bundesliga kam der Stürmer aus dem Senegal zuletzt nicht über Kurzeinsätze hinaus, er stand zusammengerechnet im neuen Jahr gerade einmal 37 Minuten auf dem Platz. Der letzte Ligatreffer datiert aus dem November.
Jackson hofft weiter auf große Momente beim FC Bayern
Was natürlich auch mit der Dominanz Kanes zusammenhängt, durch die Jacksons Einsatzzeiten minimiert werden. Allerdings soll Kompany Jackson dem englischen Boulevard-Blatt "The Sun" zufolge gerade erst in einem Gespräch versichert haben, dass er trotz geringer Spielminuten ein wichtiger Teil der Mannschaft sei.
Auch soll sich Jackson dem Bericht zufolge in München sehr wohl fühlen und weiter auf seine großen Momente im Bayern-Trikot hoffen. Demzufolge wäre es naheliegend, wenn Kompany dem vom FC Chelsea geliehenen Stürmer am Freitag eine Chance in der Startelf verschaffen würde.
Allerdings ist die Konkurrenz groß. Sollte die Wahl nicht auf Jackson fallen, wäre wohl Serge Gnabry die erste Alternative. Der Nationalspieler lief beim 3:2-Sieg im Spitzenspiel bei Borussia Dortmund am vergangenen Samstag - in dem Kane den Schlag auf die Wade bekam - auf der Zehner-Position auf.
Musiala könnte als Zehn oder falsche Neun auflaufen
Dort steht er im Konkurrenzkampf mit Jamal Musiala und Lennart Karl, die sich ebenfalls mit Blick auf die Weltmeisterschaft im Sommer zeigen wollen. Sollte Gnabry nach vorne ins Sturmzentrum rücken, könnten entweder Musiala oder Karl in der Zentrale beginnen.
Eventuell wäre Musiala, der nach seinem Wadenbeinbruch im vergangenen Sommer noch seinen Rhythmus sucht, auch eine Option als falsche Neun. Sollte sich Kompany für diese Variante entscheiden, wäre auch Luis Diaz eine Alternative für das Sturmzentrum, was wiederum Musiala einen Einsatz auf dem Flügel verschaffen könnte.
Angesichts von elf Punkten Vorsprung an der Spitze der Bundesliga-Tabelle bietet das Spiel gegen Gladbach Kompany eigentlich eine gute Gelegenheit, in der Offensive zu experimentieren. Vielleicht kann der Belgier auch mit Blick auf das Hinspiel im Achtelfinale der Champions League bei Atalanta Bergamo am Dienstag (ab 21 Uhr im Liveticker) dem einen oder anderen Vielspieler eine Pause verschaffen.
Kane wird die verletzungsbedingte Pause nutzen, um ein wenig durchzuschnaufen und dann schnellstmöglich in die Startelf zurückzukehren. Denn während in der Champions League die großen Ziele warten, gilt es in der Bundesliga, den Rekord von Lewandowski zu jagen.