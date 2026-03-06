- Anzeige -

- Anzeige -

FC Bayern: Droht Münchens Oberbürgermeister Ärger?

- Anzeige -

- Anzeige -

FC Bayern: Jackson ist eigentlich der Backup-Stürmer für Kane Ohne Kane ist die Bilanz des Rekordmeisters also ziemlich mittelmäßig. Weshalb sich nun die Frage aufdrängt, wie der Trainer den Kapitän der englischen Nationalmannschaft am Freitag ersetzen will. "Die Jungs, die morgen dabei sind, die freuen sich riesig auf dieses Spiel und die sind heiß darauf. Und wenn Harry nicht da ist, dann gibt es wahrscheinlich einige Jungs, die schon hoffen: Okay, jetzt habe ich meinen Moment", erklärte Kompany am Donnerstag. Sa. 18 Uhr im Livestream: ARD Sportschau mit Highlights der 1. und 2. Liga Mit welchen "Jungs" der Bayern-Coach im Angriff konkret plant, verriet Kompany natürlich nicht. Aber einer, der auf seine Chance hoffen darf, ist Nicolas Jackson, der etatmäßige Backup Kanes. In der Bundesliga kam der Stürmer aus dem Senegal zuletzt nicht über Kurzeinsätze hinaus, er stand zusammengerechnet im neuen Jahr gerade einmal 37 Minuten auf dem Platz. Der letzte Ligatreffer datiert aus dem November.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Jackson hofft weiter auf große Momente beim FC Bayern Was natürlich auch mit der Dominanz Kanes zusammenhängt, durch die Jacksons Einsatzzeiten minimiert werden. Allerdings soll Kompany Jackson dem englischen Boulevard-Blatt "The Sun" zufolge gerade erst in einem Gespräch versichert haben, dass er trotz geringer Spielminuten ein wichtiger Teil der Mannschaft sei. Auch soll sich Jackson dem Bericht zufolge in München sehr wohl fühlen und weiter auf seine großen Momente im Bayern-Trikot hoffen. Demzufolge wäre es naheliegend, wenn Kompany dem vom FC Chelsea geliehenen Stürmer am Freitag eine Chance in der Startelf verschaffen würde. Allerdings ist die Konkurrenz groß. Sollte die Wahl nicht auf Jackson fallen, wäre wohl Serge Gnabry die erste Alternative. Der Nationalspieler lief beim 3:2-Sieg im Spitzenspiel bei Borussia Dortmund am vergangenen Samstag - in dem Kane den Schlag auf die Wade bekam - auf der Zehner-Position auf.

FC Bayern München: Kompany über Nagelsmann-Interview: "Bei mir alle gesetzt"