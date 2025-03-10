- Anzeige -
Update
Transfers und News im Überblick

FC Bayern München: Vincent Kompany beruft für Gladbach-Spiel wohl Debütant in den Kader - News und Gerüchte

  • Aktualisiert: 06.03.2026
  • 14:03 Uhr
  • ran.de

Alle Transfer-News und Gerüchte zum FC Bayern München im Überblick. Welche Stars wechseln? Welche gehen? Alle Informationen zum deutschen Rekordmeister im Ticker.

Hier findet ihr alle Transfer-News und aktuelle Gerüchte zum FC Bayern München.

Die wichtigsten Transfergerüchte der Bundesliga und der internationalen Top-Ligen findet ihr ebenfalls auf ran.de.

Inhalt

+++ 06. März, 13:50 Uhr: Kompany beruft offenbar erstmals Maycon Cardozo in den Kader +++

Der steile Aufstieg von Youngster Maycon Cardozo beim FC Bayern erreicht wohl seine nächste Stufe. Wie die "Bild" berichtet, steht der 17-Jährige am Freitagabend gegen Borussia Mönchengladbach (ab 20:30 Uhr im Liveticker) erstmals im Bundesligakader des Rekordmeisters.

Erst vor wenigen Tagen hatte der Klub die "langfristige" Vertragsverlängerung mit dem gebürtigen Brasilianer bekanntgegeben. Cardozo, der in Thailand aufgewachsen ist, war 2024 als Probespieler über den World Squad zum FC Bayern gekommen und überzeugte.

Über die U17 und die U19 der Bayern schaffte Cardozo den Sprung in die U23-Mannschaft, der er seit der Winterpause angehört. In der Regionalliga hinterließ er mit zwei starken Auftritten direkt Eindruck. In der U19 kam er in der Hinrunde auf acht Torbeteiligungen in zwölf Spielen.

"Wir freuen uns, dass er gemeinsam mit uns seine nächsten Schritte machen wird und sind gespannt auf seine weitere Entwicklung", hatte Jochen Sauer, Direktor Nachwuchsentwicklung, im Rahmen der Vertragsverlängerung gesagt.

Anfang Januar hatte Cardozo im Testspiel gegen RB Salzburg erstmals Profiluft schnuppern dürfen.

+++ 05. März, 10:17 Uhr: Leipzig-Fehleinkauf stand kurz vor Bayern-Wechsel +++

Die Stürmer-Suche des FC Bayern bestimmte die Schlagzeilen des Sommer-Transferfensters 2025. Letztlich entschied sich der Deutsche Rekordmeister für Nicolas Jackson.

Die erste Wahl war Jackson bekanntlich aber nicht. Wie die "Bild" jetzt berichtet, war sich der FCB bereits mit Ademola Lookman einig.

Der damalige Stürmer von Atalanta Bergamo hatte zwischen 2018 und 2022 bei RB Leipzig nur insgesamt 24 Spiele bestritten und wurde mehrmals ausgeliehen. Im vergangenen Sommer wurde sein Wechsel offenbar in letzter Sekunde von seinem Verein untersagt. Bergamo war demnach an einem Leih-Deal, den Max Eberl einfädeln wollte, nicht interessiert.

Lookman blieb über den Sommer in Bergamo, wechselte aber zur Winter-Deadline zu Atletico Madrid.

+++ 04. März, 16:14 Uhr: Offensiv-Youngster unterschreibt neuen Vertrag +++

Offensivtalent Maycon Cardozo hat seinen Vertrag beim FC Bayern langfristig verlängert. Das gab der Verein am Mittwochnachmittag bekannt. Der 17-Jährige gebürtige Brasilianer hat beim Rekordmeister einen Fördervertrag für die nächsten Jahre unterschrieben. Die genaue Vertragsdauer hat der Klub nicht mitgeteilt.

Cardozo wuchs in Thailand auf und besitzt neben dem brasilianischen auch einen portugiesischen Pass. 2024 kam er vom Bangkok Christian College in den FC Bayern World Squad. Von dort gelang ihm 2025 der Schritt ins Nachwuchsleistungszentrum der Bayern.

Nach Einsätzen in der U17 und U19 kam er in diesem Jahr bereits in zwei Regionalligaspielen für Bayern II zum Einsatz. Dort wurde der dribbelstarke Offensivmann jeweils als Linksaußen eingesetzt.

+++ 04. März, 07:17 Uhr: Neuer-Entscheidung über Karriereende steht an +++

Macht Manuel Neuer noch eine Saison weiter oder hängt er seine Torwart-Handschuhe an den Nagel? Wie die "Sport Bild" berichtet, soll eine Entscheidung beim Weltmeister von 2014 zeitnah anstehen.

Demnach wird in der Länderspielperiode Ende März eine Entscheidung um Neuer fallen, ob er seinen Vertrag beim FC Bayern nochmal für ein Jahr verlängern will.

Passend, da Neuer in diesem Zeitraum seinen 40. Geburtstag feiert.

+++ 03. März, 17:35 Uhr: Wunschziel von Goretzka nach Bayern-Abschied fix? +++

Im kommenden Sommer endet das Engagement von Leon Goretzka beim FC Bayern. Noch ist nicht klar, wie es für ihn im Anschluss weitergeht.

Laut "Bild" würde der 31-Jährige am liebsten in die Premier League wechseln, genauer gesagt zum FC Arsenal. Laut dem Bericht sind mehrere Topklubs an Goretzka interessiert, primär Vereine aus Italien und England.

Die "Gunners", über deren Interesse jüngst Transfer-Experte Fabrizio Romano berichtete, seien demnach aber das "Hauptziel" für den deutschen Nationalspieler. Im Vergleich zu Tottenham Hotspur, die ebenfalls interessiert sein sollen, spielen sie in der kommenden Saison nämlich sicher in der Königsklasse.

Aber: Ein konkretes Angebot von Arsenal soll es noch nicht gegeben haben.

Übrigens: In Italien gelten Inter Mailand, Juventus Turin und die AC Mailand als interessiert. Im Januar hatte sich unlängst Atletico Madrid um den Deutschen bemüht.

+++ 03. März, 09:58 Uhr: Bayern beobachtet offenbar Benfica-Juwel +++

Der FC Bayern München hat nach dem Abgang von Sacha Boey eine kleine Vakanz auf der Position des Rechtsverteidigers.

Deshalb hat sich der Rekordmeister laut "Sky" offenbar nach dem Status von Daniel Banjaqui erkundigt. Der 18 Jahre alte Abwehrspieler auf der rechten Seite gab im Januar erst sein Debüt für die erste Mannschaft von Benfica Lissabon. Eigentlich spielt er in der zweiten Mannschaft des Rekordmeisters aus Portugal.

Bei der vergangenen U17-WM , als die deutsche Mannschaft in der Gruppenphase ausschied, erzielte Banjaqui einen Treffer gegen die DFB-Auswahl.

+++ 01. März, 22:23 Uhr: Dreesen nennt Zeitrahmen für Gespräche mit Kane und Neuer +++

Jan-Christian Dreesen, Vorstandsvorsitzender des FC Bayern, hat einen Zeitrahmen für Gespräche über die Zukunft von Harry Kane und Manuel Neuer genannt. Demnach soll im zweiten Quartal, das am 1. April beginnt, mit den beiden Stars über mögliche Vertragsverlängerungen gesprochen werden.

Bei Manuel Neuer, der am 27. März seinen 40. Geburtstag feiert, wird es um die Fortsetzung seiner langen und erfolgreichen Karriere gehen. "Das ist doch ganz klar, dass wir miteinander sprechen. Und wir haben genauso miteinander auch vereinbart, dass wir uns in aller Gelassenheit dann im zweiten Quartal über die Zukunft unterhalten", sagte Dreesen bei "Bild TV".

Nach den Gesprächen wolle man schauen, wie es weitergehe, so Dreesen. Eine Entscheidung, weiterzuspielen oder aufzuhören, wird der Torwart wohl auch von seinem körperlichen Befinden abhängig machen. Zuletzt präsentierte sich der Weltmeister von 2014 in guter Form.

Bei Torjäger Kane wird das Gesprächsthema die vorzeitige Verlängerung seines Vertrages sein, der nach der Saison 2026/27 ausläuft. Gemeinsam mit Kane wolle man sich im zweiten Quartal die Vertragssituation anschauen. Dreesen zeigte sich optimistisch, dass der 32-Jährige auch über den Sommer 2027 hinaus in München bleiben könnte.

"Die Zeichen der Zeit sind so, dass Harry sich sehr wohlfühlt. Wir sind sehr zufrieden mit ihm", erklärte Dreesen. Eine Ausstiegsklausel habe der Engländer kürzlich verstreichen lassen, was der Vorstands-Boss als Bekenntnis zum FC Bayern wertete.

+++ 01. März, 11:05 Uhr: Monate vor Saisonende: Kane bricht eigenen Torrekord +++

Die Saison 2025/26 läuft noch rund zweieinhalb Monate, dennoch hat Bayern-Stürmer Harry Kane bereits seinen persönlichen Torrekord gebrochen.

Beim 3:2-Sieg im Bundesliga-Topspiel gegen Borussia Dortmund traf der Angreifer zweimal und schraubte wettbewerbsübergreifend sein Torkonto in dieser Saison in 37 Pflichtspielen auf 45 Treffer hoch.

In seiner ersten Saison beim Rekordmeister hatte er es in 45 Partien auf 44 Tore gebracht, in seiner zweiten Spielzeit glückten 41 Treffer in 51 Partien.

Dazu kommt: Bereits am 24. Spieltag schoss Kane damit sein 30. Ligator - überboten in der Historie der höchsten deutschen Spielklasse nur von Robert Lewandowski, der 2020/21 am 24. Spieltag bereits 31 Treffer für den FCB erzielt hatte.

Insgesamt kommt Kane übrigens auf 130 Tore in 133 Pflichtspielen für die Münchner, dazu kommen 31 Assists.

+++ 28. Februar, 14:20 Uhr: Schweinsteiger war Kandidat für Trainerteam von Kompany +++

Interessante Enthüllung von Tobias Schweinsteiger. Der Ex-Fußballprofi hat im Interview mit "t-online" verraten, dass er 2024 im Trainerteam von Vincent Kompany beim FC Bayern hätte landen können. Entsprechende Gespräche hätten demnach stattgefunden.

Im Sommer vor gut eineinhalb Jahren übernahm Kompany von Thomas Tuchel die Geschicke beim Rekordmeister – mit Schweinsteiger als möglichem Kandidaten.

"Es gab schon das eine oder andere Telefonat. Über den Fußballlehrerlehrgang hatte Kompany aber schon Kontakt mit Rene Maric (aktueller Bayern-Co-Trainer, d. Red.) – und auch sein Trainerteam irgendwo schon im Kopf. Und da war ich nicht mit dabei", verriet der Ex-Profi: "Das ist aber ein normaler und üblicher Vorgang. Damit hatte sich das für mich dann auch wieder erledigt."

Der Bruder von Fußball-Weltmeister Bastian Schweinsteiger spielte während seiner aktiven Laufbahn unter anderem für die Bayern, 2015 beendete er nach einem Engagement bei deren Reserve seine Karriere.

In der Folge schlug er eine Trainerlaufbahn ein und arbeitete unter anderem bei der U17 und der zweiten Mannschaft der Münchner als Assistenztrainer.

FC Bayern München: Die aktuellsten Transfers

Transfers

Zugänge

abNamePosMannschaftTeam
01/2026GambiaBara Sapoko NdiayeMFGambinos Stars AfricaGambinos Stars AfricaGambinos Stars
01/2026EnglandDaniel FradleyCO-TRManchester CityManchester CityMan City
01/2026DeutschlandQuirin LöppertAT-TRFC AugsburgFC AugsburgAugsburg
12/2025TürkeiDeniz OfliABBayern München IIBayern München IIBayern II
12/2025PeruFelipe ChávezMFBayern München IIBayern München IIBayern II
12/2025SpanienJavier FernándezMFBayern München IIBayern München IIBayern II
10/2025DeutschlandVincent ManubaABBayern München IIBayern München IIBayern II
09/2025SenegalNicolas JacksonSTChelsea FCChelsea FCChelsea
08/2025DeutschlandJannis BärtlTWBayern München IIBayern München IIBayern II
07/2025KolumbienLuis DíazSTLiverpool FCLiverpool FCLiverpool
07/2025DeutschlandPaul WannerMF1. FC Heidenheim 18461. FC Heidenheim 1846Heidenheim
07/2025KroatienLovro ZvonarekMFSturm GrazSturm GrazSturm Graz
07/2025SpanienBryan ZaragozaSTCA OsasunaCA OsasunaOsasuna
07/2025DeutschlandBenjamin SommerRE-TREintracht FrankfurtEintracht FrankfurtE. Frankfurt

Abgänge

abNamePosMannschaftTeam
02/2026FrankreichSacha BoeyABGalatasarayGalatasarayGalatasaray
02/2026PeruFelipe ChávezMF1. FC Köln1. FC KölnKöln
01/2026SpanienJavier FernándezMF1. FC Nürnberg1. FC NürnbergNürnberg
09/2025SchwedenJonah Kusi-AsareSTFulham FCFulham FCFulham
08/2025DeutschlandPaul WannerMFPSV EindhovenPSV EindhovenPSV Eindhoven
08/2025FrankreichKingsley ComanSTAl NassrAl NassrAl Nassr
08/2025DeutschlandTarek BuchmannAB1. FC Nürnberg1. FC NürnbergNürnberg
08/2025PortugalJoão PalhinhaMFTottenham HotspurTottenham HotspurTottenham
07/2025SpanienBryan ZaragozaSTRC CeltaRC CeltaRC Celta
07/2025MarokkoAdam AznouABEverton FCEverton FCEverton
07/2025KroatienLovro ZvonarekMFGrasshopper Club ZürichGrasshopper Club ZürichGrasshoppers
07/2025IsraelDaniel PeretzTWHamburger SVHamburger SVHamburg
07/2025DeutschlandMax SchmittTWSSV Ulm 1846SSV Ulm 1846SSV Ulm
07/2025EnglandEric DierABAS MonacoAS MonacoAS Monaco
07/2025DänemarkJonathan Asp-JensenMFGrasshopper Club ZürichGrasshopper Club ZürichGrasshoppers
07/2025DeutschlandMaurice KrattenmacherMFHertha BSCHertha BSCHertha BSC
07/2025DeutschlandLeroy SanéSTGalatasarayGalatasarayGalatasaray
07/2025KroatienGabriel VidovićSTDinamo ZagrebDinamo ZagrebDin. Zagreb

Mehr Infos: Bundesliga-Tabelle

retro
News

La Liga in Retro: Kult-Trikots und Vintage-Spielanzeigen

  • 06.03.2026
  • 16:03 Uhr
Ricken hofft auf Verbesserungen
News

Ricken: BVB nicht auf Spielerverkäufe angewiesen

  • 06.03.2026
  • 15:53 Uhr
Irans Fußballerinnen vor dem Spiel gegen Australien
News

FIFPRO: Sicherheitsbedenken vor Rückkehr von Irans Spielerinnen

  • 06.03.2026
  • 14:59 Uhr
Lob für seinen Vorgänger von Albert Riera
News

Riera lobt Toppmöllers Arbeit: "Kein zerstörtes Team"

  • 06.03.2026
  • 14:49 Uhr
In Aktion: Sabrina Wittmann
News

3. Liga: Ingolstadt verlängert mit Trainerin Wittmann

  • 06.03.2026
  • 14:37 Uhr
(251123) -- BEIJING, Nov. 23, 2025 -- Members of Shanghai Port celebrate winning the champion of 2025 Chinese Football Super League after the 30th round match against Dalian Yingbo in Dalian, north...
News

China: Mehr als die Hälfte der Erstligisten haben Minuspunkte

  • 06.03.2026
  • 14:34 Uhr
Fans von Real Madrid
News

Hitlergruß: UEFA bestraft Real

  • 06.03.2026
  • 13:32 Uhr
In Lyon spielt Brand (3.v.r.) mit Hegerberg zusammen
News

DFB-Frauen vor Hegerberg gewarnt: "Immer gefährlich"

  • 06.03.2026
  • 13:20 Uhr
Experte Michael Ballack (DAZN) schaut, Bundesliga, FC Bayern München v TSG Hoffenheim, Allianz Arena am 08. February 2026 in München, Deutschland. (Foto von Marco Steinbrenner DeFodi Images) Expert...
News

Ballack spricht emotional über den Tod seines Sohnes

  • 06.03.2026
  • 13:14 Uhr
Seit 1. Januar bei der Eintracht: Babett Peter
News

Peter zu Millionensummen: "Werden wir häufiger sehen"

  • 06.03.2026
  • 12:59 Uhr
