Fußball

FC Bayern und VfB Stuttgart: Nur ein Tag Pause? - DFL-Terminierungen sorgen für Probleme

  • Aktualisiert: 05.03.2026
  • 16:57 Uhr
  • SID

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat die Spieltage 28 bis 30 in der Bundesliga und 2. Bundesliga zeitgenau terminiert - und damit Fragen aufgeworfen.

Die Bundesligapartie von Meister Bayern München gegen DFB-Pokalsieger VfB Stuttgart soll wegen der Europapokalspiele unter der Woche am Sonntag (19. April, 17.30 Uhr) stattfinden.

Allerdings treten beide Mannschaften danach im Halbfinale des DFB-Pokals an, eine von ihnen müsste planmäßig am Dienstag schon wieder spielen.

Der VfB empfängt den SC Freiburg, der ebenfalls am Sonntag zuvor gegen den 1. FC Heidenheim (15.30 Uhr) im Einsatz ist.

Bundesliga: Wie wird das Problem gelöst?

Die Münchner gastieren bei Bayer Leverkusen. Eine SID-Anfrage, wie das Terminproblem gelöst werden soll, ließ der Deutsche Fußball-Bund (DFB) zunächst unbeantwortet.

Die Stuttgarter erwartet zwei Wochen vor der Partie in München ein weiteres Highlightspiel: Das Heimspiel des VfB gegen Borussia Dortmund (4. April) erklärte die DFL zum Topspiel am Samstagabend (18.30 Uhr).

Die nächste Ansetzung der weiteren Spieltage soll zwischen dem 23. und 27. März erfolgen, nachdem die Achtelfinalspiele im Europapokal absolviert wurden.

