Man solle Eberl in Ruhe arbeiten lassen und dann schauen, was dabei herauskomme. Am Ende würden natürlich Erfolge zählen. Hainer optimistisch: "Das sieht alles ganz gut aus."

"Ich wüsste nicht, warum es nicht so sein sollte. Max ist vor einem Jahr gekommen, das war eine schwierige Situation. Wir hatten keinen Trainer. Max hat Vincent Kompany gefunden. Max hat zusammen mit Christoph Freund Michael Olise gebracht, einen der besten Spieler in den letzten Monaten. Ich denke, Max macht gute Arbeit."

Bayerns Sportvorstand Max Eberl war zuletzt wegen seiner Transferpolitik und Vertragsverhandlungen in die Kritik geraten. Doch innerhalb des Vereins gibt es offenbar keine Zweifel am 51-Jährigen.

Herbert Hainer spricht Tacheles: Der Präsident des FC Bayern München stellt sich hinter den in die Kritik geratenen Max Eberl, öffnet die Tür für Thomas Müller und äußert sich auch zum berüchtigten Festgeldkonto.

FC Bayern: Müller stehen alle Türen offen

Der Präsident äußerte sich auch über das Ende der Ära Thomas Müller als Spieler des FC Bayern. Während Müller gerne noch ein Jahr angehängt hätte, entschied sich der Verein dafür, dem Fanliebling keinen neuen Vertrag zu geben. Das Verhältnis zu Müller sei trotzdem einwandfrei.

"Wir haben Kaffee zusammen getrunken. Da ist überhaupt nichts hängen geblieben. Der FC Bayern ist sein Verein, das wird er auch in der Zukunft bleiben." Müller stünden die Türen an der Säbener Straße immer offen, betonte Hainer. Er könne sich Müller in vielen Rollen vorstellen.

"Thomas ist ein intelligenter Kerl, versteht Fußball. Zu 100 Prozent ist er ein urechtes Bayern-Gewächs. Er hat immer bei diesem Verein gespielt, liebt diesen Verein, ist sehr eloquent. Wann immer seine Karriere zu Ende ist, dann muss er erst mal nachdenken, was er machen will. Ich würde mir wünschen, dass der Thomas Müller, was auch immer er nach seiner Karriere macht, wieder beim FC Bayern landen wird."