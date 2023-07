FC Bayern München: Sorgt Mane-Abgang bei Kane für den Durchbruch?

Yann Sommer

Ein Abgang des Schweizer Keepers ist so gut wie fix. Wie die "Gazzetta dello Sport" berichtet, hätten sich Inter Mailand und der FCB auf eine Ablöse in Höhe von vier Millionen Euro plus Boni geeinigt. "Es wurde ja jetzt schon ein paar Tage darüber gesprochen. Schauen wir mal, was passiert", sagte Sommer selbst am Rande des Testspiels gegen Kawasaki. Der Haken: Die Bayern wollen zunächst einen neuen Keeper verpflichten, bevor Sommer endgültig die Freigabe erhält. © IMAGO