Grafite: Jeden Tag spricht mich jemand darauf an. Auch auf Social Media bekomme ich täglich Nachrichten dazu. Mein Tor mit der Hacke war ein sehr besonderer Moment für mich und auch für den Verein. Der Treffer ist Teil der Bundesliga-Gesichte. Und wissen Sie was mich ebenfalls stolz macht?

Auch am Samstag (15.30 Uhr im Liveticker) , wenn sein Ex-Verein in München auf den deutschen Rekordmeister trifft.

Grafite: Auf die mannschaftliche Geschlossenheit kommt es an. Da ist der VfL stärker als in der vergangenen Saison. Wenn die Wolfsburger als Einheit auftreten, dann werden sie zu Chancen kommen. Wolfsburg hat zwar noch nie in der Allianz Arena gewonnen. Aber wenn man als Mannschaft defensiv gut verteidigt und schnell kontert, dann hat man eine Chance.

Grafite: Der FC Bayern ist immer Favorit. Wir sprechen vom größten Verein Deutschlands, der auch in Europa zur Spitze gehört. Sie spielen wieder sehr guten Fußball. Ich habe mir unter der Woche sowohl das 5:0 der Bayern gegen Hoffenheim als auch das 5:1 von Wolfsburg gegen Gladbach angeschaut. Beide Mannschaften befinden sich in einer guten Phase. Aber: Gegen die Bayern zu bestehen, ist nie einfach.

ran: Am Samstag muss Ihr Ex-Klub in der Bundesliga gegen den FC Bayern ran. Wer gewinnt?

ran: Was denken Sie über Wolfsburg-Coach Ralph Hasenhüttl?

Grafite: Das Trainerteam macht einen guten Job. Was ich höre, wird täglich im Training sehr gut gearbeitet. Wolfsburg hat nicht nur eine einzige Strategie. Sie können ihren Spielstil jedem Gegner anpassen. Die Spieler wissen inzwischen genau, was der Trainer von ihnen verlangt, und das können sie auch umsetzen.

ran: Sind Sie überrascht, dass Vincent Kompany bislang einen so guten Job beim FC Bayern macht? Immerhin kam er von Premier-League-Absteiger Burnley nach München.

Grafite: Nicht immer braucht man viel Erfahrung, um bei großen Klubs zu funktionieren. Xabi Alonso war in der vergangenen Saison der beste Trainer in Europa. Obwohl er vor Leverkusen noch keine Topmannschaft trainiert hatte. Er und Kompany wissen aus ihrer Spielerzeit aber, wie große Teams funktionieren.

ran: Was machen Sie nun nach Ihrer Profi-Karriere?

Grafite: Ich bin aktuell TV-Experte in Brasilien. Ich habe bislang schon einige Bundesliga-Spiele analysiert, am Samstag arbeite ich zum ersten Mal bei einem Spiel von Wolfsburg. Darauf freue ich mich sehr. Ich wünsche Wolfsburg viel Glück. Generell vermisse ich die Deutschen. Ich weiß, es ist im Moment sehr kalt dort, in Brasilien ist es richtig heiß. Da bin ich doch lieber in der Heimat aktuell. (lacht)