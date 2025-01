FC Bayern München: Es ist Zeit, dass Alphonso Davies Klarheit schafft – ein Kommentar

Am entspanntesten ist die Situation auf dem Papier für Davies. Mehrere Topklubs streiten sich um ihn – Real Madrid und der FC Liverpool gelten als interessiert.

Im Detail aber gab es Uneinigkeiten. Beispielsweise darüber, wie hoch die Forderungen der Davies-Seite jetzt wirklich sind – und entsprechend auch darüber, wie hoffnungsvoll der FC Bayern in die kommenden Wochen schauen kann.

Damit wurde eine ganze Flut an neuen Berichten losgetreten, die sich alle im Allgemeinen einig waren: Die Verhandlungen stocken und stehen nicht direkt vor dem Abschluss.

Der FC Bayern München , Alphonso Davies und sein Berater Nick Huoseh sind bei ihren Gesprächen "in eine Sackgasse" geraten, schrieb jüngst die spanische Zeitung "AS".

Der Eiertanz zwischen Alphonso Davies und dem FC Bayern München geht weiter. So langsam sollte der Kanadier aber für Klarheit sorgen – auch aus eigenem Interesse. Ein Kommentar.

Und dennoch sollte es auch in seinem Interesse liegen, die sich bereits seit vielen Monaten in die Länge ziehende Geschichte zu beenden.

FC Bayern München: Alphonso Davies braucht Ruhe

Ein pragmatischer Grund dafür ist die sportliche Situation. Je mehr über Davies in der Öffentlichkeit kritisch gesprochen wurde, desto schwächer wurden häufig auch seine Leistungen auf dem Platz. Sicherlich eine Beobachtung von außen, die sich nicht durch Fakten stützen lässt.

Der Zeitpunkt seiner großen Formkrise in den Jahren 2023 und 2024 fiel aber zusammen mit immer intensiver werdenden Flirts mit Real Madrid. Davies stand zunehmend in der Öffentlichkeit und unter Beobachtung, wurde für seine Leistungen immer wieder kritisiert. Es schien zwischendurch, als hätte er die Lust und die Leichtigkeit am Spiel verloren.

Erst unter Vincent Kompany fand er diese Leichtigkeit Stück für Stück wieder – verbunden mit einer positiven Berichterstattung, einer guten Stimmung zwischen ihm und den Fans sowie einer Formkurve, die ansteigend war. Davies ist zurück, könnte man sagen.

Auch deshalb wollen ihn die Bayern unbedingt halten. Je länger der Kanadier die Unsicherheit rund um seine Person aber in die nun entscheidende Saisonphase trägt, desto größer wird die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Stimmung rund um ihn dreht. Wann verlieren die Bayern beispielsweise die Geduld? Wann die Fans? Und wie wird es ihn beeinflussen, wenn die Berichte um ihn wieder kritischer werden?