FC Bayern München: Serge Gnabry verpasst BVB-Duell angeschlagen

  • Aktualisiert: 18.10.2025
  • 17:52 Uhr
  • ran.de

Der FC Bayern München muss im Topduell der Bundesliga gegen Borussia Dortmund kurzfristig auf Serge Gnabry verzichten.

Für den FC Bayern München geht es am Samstagabend im Topspiel der Bundesliga gegen Borussia Dortmund (ab 18:30 Uhr im Liveticker) um die Fortsetzung der historischen Siegesserie.

Kurz vor Spielbeginn mussten die Münchner allerdings einen Rückschlag hinnehmen, denn der zuletzt so formstarke Serge Gnabry fällt wegen Adduktorenproblemen für den "German Clasico" aus.

Das gab der Rekordmeister in den sozialen Medien unmittelbar mit Verkündung der Aufstellung für das Spiel gegen den BVB bekannt.

Statt des 30-Jährigen setzt Bayern-Coach Vincent Kompany nun auf Leihspieler Nicolas Jackson, den die Münchner vom FC Chelsea geholt haben.

Ansonsten vertraut Kompany auf jene Startelf, die vor der Länderspielpause souverän mit 3:0 bei Eintracht Frankfurt gewonnen hat.

Die Bundesliga und 2. Bundesliga auf Joyn

Die Münchner starteten zuletzt mit zehn Pflichtspiel-Siegen in Folge in die Saison 2025/26, stellten damit einen Rekord in Europas Topligen auf.

Mit Borussia Dortmund um Ex-Bayern-Coach Niko Kovac gastiert der Tabellenzweite der Bundesliga am Samstagabend in der Allianz Arena zum Gipfeltreffen.

Kovac wechselt im Vergleich zum 1:1 gegen RB Leipzig vor der Länderspielpause auf drei Positionen. Niklas Süle rutscht für Ramy Bensebaini in die defensive Dreierkette neben Nico Schlotterbeck und Waldemar Anton.

Außerdem spielt Rechtsverteidiger Ryerson anstelle von Yan Couto und Mittelfeldspieler Pascal Groß kommt für Offensivspieler Maximilian Beier ins Team.

Die Aufstellungen

FC Bayern München: Neuer - Boey, Upamecano, Tah, Laimer - Kimmich, Pavlovic - Olise, Jackson, Díaz - Kane. - Trainer: Kompany

Borussia Dortmund: Kobel - Anton, Schlotterbeck, Süle - Ryerson, Sabitzer, Groß, Nmecha, Svensson - Adeyemi, Guirassy. - Trainer: Kovac

