FC Bayern München: Serge Gnabry verpasst BVB-Duell angeschlagen

Anzeige

Anzeige

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

Statt des 30-Jährigen setzt Bayern-Coach Vincent Kompany nun auf Leihspieler Nicolas Jackson, den die Münchner vom FC Chelsea geholt haben. Ansonsten vertraut Kompany auf jene Startelf, die vor der Länderspielpause souverän mit 3:0 bei Eintracht Frankfurt gewonnen hat.

Anzeige

Die Münchner starteten zuletzt mit zehn Pflichtspiel-Siegen in Folge in die Saison 2025/26, stellten damit einen Rekord in Europas Topligen auf. Mit Borussia Dortmund um Ex-Bayern-Coach Niko Kovac gastiert der Tabellenzweite der Bundesliga am Samstagabend in der Allianz Arena zum Gipfeltreffen. Kovac wechselt im Vergleich zum 1:1 gegen RB Leipzig vor der Länderspielpause auf drei Positionen. Niklas Süle rutscht für Ramy Bensebaini in die defensive Dreierkette neben Nico Schlotterbeck und Waldemar Anton. Außerdem spielt Rechtsverteidiger Ryerson anstelle von Yan Couto und Mittelfeldspieler Pascal Groß kommt für Offensivspieler Maximilian Beier ins Team.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen