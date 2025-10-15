Ganz Fußball-Deutschland blickt gebannt auf den Klassiker zwischen Bayern und Dortmund. Im Fokus steht dabei auch Schiedsrichter Bastian Dankert, der nach einer unglücklichen Premiere seine zweite Chance bekommt. Bastian Dankert wird das Topspiel zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund (Samstag, ab 18:30 Uhr im Liveticker) leiten. Dem erfahrenen Schiedsrichter stehen seine Assistenten René Rohde und Stefan Lupp zur Seite. Daniel Schlager ist vierter Offizieller, Benjamin Brand kommt als Videoschiedsrichter zum Einsatz. FC Bayern vs. Borussia Dortmund: Die Highlights vom Top-Spiel am Samstag ab 23 Uhr auf Joyn Dankert kommt in seiner Karriere auf 178 Einsätze in der Bundesliga. Die Partie zwischen Bayern und Dortmund hat er aber erst ein einziges Mal, am 26. Spieltag der Saison 2017/18, gepfiffen. Deutlich bessere Erinnerungen an das Match von vor sieben Jahren dürften definitiv die Münchner haben. Die "Roten" dominierten die Partie als souveräner Tabellenführer und gewannen deutlich mit 6:0. Ein gutes Zeichen also für die Bayern und ein schlechtes Omen für "Schwarz-Gelb"?

Dankert-Fehlentscheidungen läuteten Bayern-Schützenfest ein Das Spiel damals hätte jedenfalls auch einen anderen Verlauf nehmen können. Bei den ersten beiden Treffern durch Robert Lewandowski und James Rodriguez lag schließlich eine Abseitsposition vor. Die beiden Fehlentscheidungen blieben damals vom Video-Assistenten unentdeckt, begünstigt dadurch, dass das Überprüfungssystem in seiner Premiere-Saison noch nicht ganz ausgereift war.

Dankert hatte gewissermaßen Glück, dass die Bayern noch vier weitere Treffer erzielten und die Borussen sich selbstredend am Ende mehr an die eigene Nase packen mussten. Dennoch durfte sich der heute 45-Jährige einiges an Kritik anhören und wird dem ein oder anderen BVB-Anhänger noch ein Dorn im Auge sein. Musiala nur noch fünftes Rad beim FC Bayern? Trainer Kompany droht ein Dilemma

Jerome Boateng bestätigt Einigung mit Trainer Vincent Kompany und Rückkehr Ganz anders dürfte das den Münchnern ergehen. In den bisher 24 Bundesliga-Spielen unter seiner Leitung blieb der Rekordmeister ungeschlagen (20 Siege, vier Remis). Doch auch der BVB hat im Grunde eine gute Bilanz unter Dankart. Dortmund kommt bei Spielen unter seiner Leitung bislang auf acht Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage.

Immer wieder Schiedsrichter-Ärger bei Bayern vs. Dortmund Schiedsrichter-Ansetzungen sind immer ein Reizthema, besonders beim Duell zwischen Bayern und Dortmund. Denken wir nur an das Champions-League-Finale 2013, bei dem die Bayern-Stars Dante und Franck Ribéry nur mit Glück an möglichen Platzverweisen vorbeigeschrammt sind. Nur ein Jahr später klärte Dante dann einen Kopfball von Mats Hummels im DFB-Pokalfinale eigentlich hinter der Linie. Der eigentliche BVB-Treffer fand jedoch keine Anerkennung und der FC Bayern gewann mit 2:0 nach Verlängerung.

