Der Franz-Beckenbauer-Supercup 2025 wird in Stuttgart ausgetragen. Das hat das Präsidium der Deutschen Fußball Liga (DFL) beschlossen.

Der fortan nach der Legende Franz Beckenbauer benannte Supercup 2025 wird in Stuttgart ausgetragen.

Das hat das Präsidium der Deutschen Fußball Liga (DFL) beschlossen. Damit empfängt der DFB-Pokalsieger VfB Stuttgart am 16. August (live in SAT.1, auf Joyn und ran.de sowie in der ran-App) den deutschen Meister FC Bayern München in der MHP-Arena im Duell um die neu gestaltete Trophäe, die ebenfalls dem "Kaiser" gewidmet ist.

ran-App Franz-Beckenbauer-Supercup am 16. August live in SAT.1, auf Joyn und ran.de sowie in der-App

Mit der bereits bekanntgegebenen Benennung des Wettbewerbs nach dem im Januar 2024 verstorbenen Idol würdigen die DFL und der Deutsche Fußball-Bund (DFB) dessen Verdienste.

Bei der Partie in Stuttgart feiert ein neues, von Goldtönen geprägtes Erscheinungsbild für den Supercup Premiere.