Der VfL Wolfsburg gewinnt erstmals unter Interimstrainer Daniel Bauer. Union Berlin wacht zu spät auf.

Bundesligist VfL Wolfsburg hat gegen Union Berlin den so ersehnten Befreiungsschlag in der aktuellen Krise gefeiert.

Gegen die Köpenicker gewannen die nach harten Wochen teils glänzend aufspielenden "Wölfe" am Samstag verdient mit 3:1 (2:0) und bescherten Interimstrainer Daniel Bauer seinen ersten Sieg. Durch den Erfolg distanzierte sich der VfL vorerst ein Stück von der Abstiegszone.

Patrick Wimmer (10.), Mohamed Amoura (30.) und Lovro Majer (59.) trafen für die Wolfsburger, die zuletzt viermal in Serie sieglos geblieben waren und in 13 Ligaspielen ohnehin erst dreimal gewonnen haben.

Stanley Nsoki (68.) war für die Berliner erfolgreich, Leopold Querfeld scheiterte dazu mit einem Foulelfmeter an Kamil Grabara (90.+1). Für Union ist es nach dem Achtelfinal-Aus im DFB-Pokal gegen Bayern München am vergangenen Mittwoch (2:3) die dritte Pflichtspielniederlage nacheinander.