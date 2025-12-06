Die Auslosung der WM-Gruppen ergab für die deutsche Auswahl machbare Gegner – aber auch ein logistisches Problem

Eigentlich war alles bereits geplant.

Am 30. März 2026 wollte die deutsche Fußball-Nationalmannschaft in Stuttgart gegen Afrika-Cup-Sieger Elfenbeinküste in einem Testspiel antreten. Doch für das Vorbereitungsspiel zur WM 2026 braucht es nun einen neuen Gegner.

Am Freitagabend wurden das DFB-Team und das afrikanische Land gemeinsam in die WM-Gruppe E gelost. Nach der Verkündung der Partie erklärte der Deutsche Fußball-Bund, das Aufeinandertreffen werde aus diesem Grund abgesagt.