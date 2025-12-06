- Anzeige -
WM 2026

Fußball-WM 2026: Warum Deutschland jetzt einen neuen Testspielgegner braucht

  • Veröffentlicht: 06.12.2025
  • 10:05 Uhr
  • ran.de

Die Auslosung der WM-Gruppen ergab für die deutsche Auswahl machbare Gegner – aber auch ein logistisches Problem

Eigentlich war alles bereits geplant.

Am 30. März 2026 wollte die deutsche Fußball-Nationalmannschaft in Stuttgart gegen Afrika-Cup-Sieger Elfenbeinküste in einem Testspiel antreten. Doch für das Vorbereitungsspiel zur WM 2026 braucht es nun einen neuen Gegner.

Am Freitagabend wurden das DFB-Team und das afrikanische Land gemeinsam in die WM-Gruppe E gelost. Nach der Verkündung der Partie erklärte der Deutsche Fußball-Bund, das Aufeinandertreffen werde aus diesem Grund abgesagt.

Neuer DFB-Gegner noch unklar

Das bedeutet: Der Verband muss sich einen anderen Gegner suchen, gegen den das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann antreten kann. Und dieser sollte dabei ein vergleichbares Niveau haben

Wer genau das sein wird, ist noch unklar. Immerhin: Nach der Auslosung erklärten die Verantwortlichen, in diese Richtung bereits vorgearbeitet zu haben.

Klar ist bislang nur, dass die DFB-Auswahl am 31. Mai in Mainz gegen Finnland spielt. Zudem steht am 6. Juni in Chicago ein Testspiel gegen die USA an.

