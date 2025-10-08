Anzeige
Fußball

FC Bayern München: Sportdirektor Christoph Freund adelt "perfekten Trainer" Vincent Kompany

  • Aktualisiert: 08.10.2025
  • 07:40 Uhr
  • SID

Der FC Bayern München surft aktuell auf einer Welle des Erfolgs. Für Sportdirektor Christoph Freund ist Trainer Vincent Kompany der Hauptgrund dafür.

Bayern Münchens Sportdirektor Christoph Freund hat die Rolle von Vincent Kompany im überragenden Saisonstart des Rekordmeisters hervorgehoben. Der Belgier mache einen "grandiosen Job", sagte Freund nach zehn Siegen aus zehn Spielen bei "ServusTV" und bezeichnete Kompany als "perfekten Trainer".

Die gute Teamchemie sei ihm und dem Trainerteam zu verdanken. Kompany habe auf "so einem hohen Niveau" gespielt, dass er die Gedanken der Spieler verstehe.

"Er ist extrem ehrgeizig, das sind aber die Spieler auch. Die wollen Spiele gewinnen, die wollen Titel gewinnen und er weiß, wie sie sich in verschiedenen Situationen fühlen, wie er sie anpacken muss", lobte Freund: "Er hat einfach eine richtig, richtig gute Beziehung zu den Burschen und lässt attraktiven Fußball spielen."

Anzeige
Anzeige

Bayern-Spieler folgen Kompany

Die Bayern seien eine "Einheit" und das Team folge dem Trainer. "Die Basis von allem ist, dass hart gearbeitet wird, aber auch, dass sie auch Spaß haben", sagte Freund: "Ich glaube, bei Bayern München wurde noch nie so viel gelaufen, noch nie so viel gesprintet. Aber den Jungs macht das nichts aus, weil sie miteinander Spaß haben."

Die mediale Skepsis und die "Show", die es bei der Vorstellung des Nachfolgers von Thomas Tuchel im Sommer 2024 gegeben hatte, gehören dazu. Doch "am Ende haben wir den perfekten Trainer gefunden, der hoffentlich sehr lange bei Bayern München bleibt", sagte Freund.

Anzeige
Weitere News und Videos
Urs Meier
News

Handspiel bei SGE vs. FCB: "Das musst du im Blick haben"

  • 08.10.2025
  • 09:00 Uhr
imago images 1066628870
News

Bayern-Dilemma: Upamecano fordert wohl Mega-Handgeld

  • 08.10.2025
  • 08:57 Uhr

Hall of Fame: Philipp Lahm mit ergreifender Laudatio für Bastian Schweinsteiger

  • Video
  • 02:15 Min
  • Ab 0

FC Bayern - Vincent Kompany Klartext: "In dieser Welt können wir nicht leben"

  • Video
  • 01:47 Min
  • Ab 0

FC Bayern: Philipp Lahm begeistert von Kompany-Einfluss beim FC Bayern München

  • Video
  • 02:36 Min
  • Ab 0
imago images 1067509335Update

Abschied aus Freiburg? Italien-Gigant will wohl Atubolu

  • Galerie
  • 08.10.2025
  • 08:38 Uhr

Bundesliga: Victor Boniface verwirrt seine Fans auf Instagram

  • Video
  • 01:20 Min
  • Ab 0
PalhinhaUpdate
News

Nach Wechsel: Ex-Bayern-Star rechnet mit FCB ab

  • 08.10.2025
  • 06:38 Uhr

Champions League: Bayern-Frauen gehen unter - die Netzreaktionen

  • Video
  • 01:17 Min
  • Ab 0
Schlotterbeck KovacUpdate
News

Bericht: Schlotterbeck-Deal stockt wegen Mega-Forderung

  • 07.10.2025
  • 23:31 Uhr