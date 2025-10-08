Der FC Bayern München surft aktuell auf einer Welle des Erfolgs. Für Sportdirektor Christoph Freund ist Trainer Vincent Kompany der Hauptgrund dafür.

Bayern Münchens Sportdirektor Christoph Freund hat die Rolle von Vincent Kompany im überragenden Saisonstart des Rekordmeisters hervorgehoben. Der Belgier mache einen "grandiosen Job", sagte Freund nach zehn Siegen aus zehn Spielen bei "ServusTV" und bezeichnete Kompany als "perfekten Trainer".

Die gute Teamchemie sei ihm und dem Trainerteam zu verdanken. Kompany habe auf "so einem hohen Niveau" gespielt, dass er die Gedanken der Spieler verstehe.

"Er ist extrem ehrgeizig, das sind aber die Spieler auch. Die wollen Spiele gewinnen, die wollen Titel gewinnen und er weiß, wie sie sich in verschiedenen Situationen fühlen, wie er sie anpacken muss", lobte Freund: "Er hat einfach eine richtig, richtig gute Beziehung zu den Burschen und lässt attraktiven Fußball spielen."