FC Bayern München: Star-Stürmer wurde wohl angeboten - Max Eberl reagiert wohl umgehend

Victor Osimhen soll dem FC Bayern angeboten worden sein. Sportvorstand Max Eberl reagierte offenbar umgehend. Hat der FC Bayern München einen Star-Stürmer abgelehnt? Wie die "tz" berichtet, wurde Victor Osimhen von Galatasaray Istanbul dem Rekordmeister offenbar kürzlich angeboten. Demnach erfolgte die Kontaktaufnahme über einen englischen Mittelsmann, da der türkische Top-Klub wohl Einnahmen generieren wolle.

Im Sommer 2024 hat Galatasaray den 27-Jährigen erst für eine Ablöse von 75 Millionen Euro vom SSC Neapel verpflichtet. Der Spieler, der derzeit für Nigeria am Afrika-Cup teilnimmt, soll für die Münchner wohl schon wieder für einen Wechsel bereit sein. Bayerns Sportvorstand Max Eberl hätte dem genannten Kontaktmann aber offenbar schnell klargemacht, dass der FCB aktuell keinen Bedarf habe. Osimhen, der mit einer Deutschen liiert ist, hat in der Bundesliga bereits für den VfL Wolfsburg gespielt. Weiter heißt es, dass er bereits 2023 ein Thema beim FC Bayern gewesen sein soll. Zudem gab es im Herbst 2024 Spekulationen um eine angebliche Vertragsklausel, die dem Stürmer die Option eingeräumt hätte, Galatasaray für einen von zehn seiner Wunsch-Klubs zu verlassen - darunter auch der FC Bayern.

FC Bayern: Gespräche über Kane-Zukunft stehen bevor Die Personalie Osimhen würde für den FC Bayern wohl nur zum Thema werden, sollte Torjäger Harry Kane den Klub nach der Saison verlassen wollen. Wie die "Bild" zuvor vermeldete, verfüge der 32-Jährige bis Ende Januar über die Option, eine Ausstiegsklausel zu nutzen und die Münchner im kommenden Sommer für kolportierte 65 Millionen Euro zu verlassen. Der Spieler soll demnach aber nicht von der Klausel Gebrauch machen wollen.

Eberl hatte Anfang Dezember betont, dass man sich mit dem englischen Nationalmannschaftskapitän, der noch bis 2027 unter Vertrag steht, Anfang des neuen Jahres zusammensetzen und über seine Zukunft sprechen wolle. Der Bayern-Boss hat mehrfach betont, dass man den Vertrag gerne verlängern würde und auch Kane selbst erklärte unlängst, wie wohl er sich in München fühle.