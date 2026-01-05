Türkei
Galatasaray vs. Trabzonspor heute live: Türkischer Supercup - Übertragung im TV und im Livestream - Aufstellungen da
- Aktualisiert: 05.01.2026
- 18:41 Uhr
Im Halbfinale des türkischen Supercups trifft DFB-Star Leroy Sane mit Galatasaray auf Trabzonspor. Hier erfahrt ihr, wie ihr das Halbfinale heute im TV und Livestream seht.
Update, 5.1., 17:45 Uhr: Gala vs. Trabzon - die Aufstellungen
Istanbul: Cakir - Sallai, D. Sanchez, Bardakci, Elmali - Gündogan, Gabriel Sara, Sané, Akgün, Yilmaz, Icardi
Trabzon: Onana - Ozan Tufan, Saatci, Batahov, Wagner Pina - Jabol-Folcarelli, Bouchouari, Zubkov, Muci, Olaigbe
Türkischer Supercup live: So seht ihr das Halbfinale
Galatasaray Istanbul trifft heute im Halbfinale des Türkischen Supercups 2025 auf Trabzonspor. Das spannende Duell findet im Gaziantep-Stadion statt, wo Gala als Favorit gilt und auf einen Einzug ins Finale am 10. Januar in Istanbul hoffen. Trabzonspor will jedoch für eine Überraschung sorgen und den Meister der vergangenen Saison ärgern.
Die Voraussetzungen dafür stehen nicht schlecht. Obwohl es im Finale des türkischen Pokals im vergangenen Mai eine klare 0:3-Pleite gegen Galatasaray setzte, trotzte Trabzon dem Meister in der Liga im November noch ein 0:0 ab. In der Liga rangiert Trabzonspor immerhin auf Rang drei - sieben Zähler hinter Gala.
Allerdings gelang in den vergangenen drei Pflichtspielen auch kein Sieg. Mit Stars wie Leroy Sane und Victor Osimhen wird die Aufgabe gegen Galatasaray nicht einfacher,.
Galatasaray Istanbul vs. Trabzonspor heute live - das Wichtigste im Überblick
- Spiel: Galatasaray Istanbul vs. Trabzonspor
- Wettbewerb: Türkischer Supercup, Halbfinale
- Datum: 5. Dezember 2026
- Uhrzeit: 18:30 Uhr
- Austragungsort: Gaziantep-Stadion
Türkischer Supercup heute live: Läuft Galatasaray vs. Trabzonspor im Free-TV?
Nein! Das Spiel ist im TV nicht kostenlos zu sehen. Türkische Fußball-Fans müssen aber nicht zwangsläufig in die Röhre schauen.
Der Pay-TV-Sender Sportdigital1+ überträgt die Partie im linearen Fernsehen – mit kostenpflichtigem Abo versteht sich.
Gala vs. Trabzon heute live: Wer zeigt den Türkischen Supercup im Livestream?
Bild+ überträgt das Halbfinale des Türkischen Supercups heute im Livestream, auch Sportdigital bietet einen kostenpflichtigen Livestream parallel zur TV-Übertragung an.
Galatasaray vs. Trabzonspor heute live: Alle Infos zur Übertragung des Türkischen Supercups
- Spiel: Galatasaray Istanbul vs. Trabzonspor
- Datum und Uhrzeit: 5. Januar; 18:30 Uhr
- Trainer: Okan Buruk (Galatasaray), Fathi Teke (Trabzonspor)
- Free-TV: -
- Pay-TV: Sportdigital1+
- Livestream: Sportdigital+, Bild+