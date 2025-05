FC Bayern München: Stars feiern Meisterschaft gemeinsam im Nobelrestaurant "Käfer"

Der FC Bayern München ist zum 34. Mal Deutscher Meister - und das, obwohl keiner der Spieler am heutigen Sonntag in der Bundesliga auf dem Platz stand.

Statt auf Ibiza verfolgten die Bayern-Stars das Bundesliga-Spiel zwischen Freiburg und Leverkusen in Bogenhausen.

+++ Update, 19:35 Uhr: Jubel bei Bayern-Stars +++

Kane postete bei "X" ein Trophäen-Emoji. Kurz nach Abpfiff soll laut "Bild" großer Jubel aus dem Käfer zu hören gewesen sein.

Dazu lief unter anderem laut "We are the Champions" von der Band "Queen".