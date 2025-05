Nach dem Bayern-Remis in Leipzig kann Verfolger Bayer Leverkusen höchstens noch nach Punkten gleichziehen, weist aber eine um aktuell 30 Treffer schlechtere Tordifferenz auf. Der Titelverteidiger ist an diesem Sonntag beim SC Freiburg gefordert ( ab 17:30 Uhr im Liveticker ).

"Wir sind deutscher Meister, wenn wir ehrlich sind. Ich glaube nicht dran, dass Leverkusen dreimal 7:0 gewinnt und wir noch zweimal 0:5 verlieren. Außer es gibt noch irgendeinen Punktabzug", sagte Kimmich. Auch Müller räumte am "ARD"-Mikrofon ein: "An sich wissen wir, dass wir jetzt Meister sind."

In jedem Fall bestanden nach dem wilden 3:3 (0:2) bei RB Leipzig am Samstag, als die Bayern in der Nachspielzeit eine 3:2-Führung und damit den vorzeitigen Titelgewinn in der Bundesliga herschenkten, im Münchner Lager keine Zweifel an der 34. Meisterschaft.

Thomas Müller schlürft genüsslich Sangria aus dem Eimer, Joshua Kimmich trällert Schlager-Hits und Harry Kane reserviert Liegestühle mit dem Handtuch: So oder so ähnlich dürften sich die Beinahe-Meister des "FC Feiern" ihren triumphalen Ibiza-Trip vorgestellt haben.

Bayern München ist (fast) deutscher Meister. Doch anstatt auf Ibiza feiern Thomas Müller und Co. erst im Stillen, ehe die große Sause in der Allianz Arena nachgeholt werden soll.

Der gelbgesperrte Torjäger, der sehnlichst nach seinem ersten Titel im Männerbereich lechzt, war in Leipzig nach der späten Führung durch Leroy Sané (83.) bereits für die große Sause von der Tribüne in den Innenraum geeilt, ehe er wie ein begossener Pudel dreinblickte, als RB-Stürmer Yussuf Poulsen (90.+5) den Bayern im letzten Moment die Feierlichkeiten verdarb.

Die feierliche Rückkehr auf Deutschlands Fußball-Thron, rund ein Jahr nach Leverkusens Überraschungstitel und Bayerns bitterem Platz drei, soll am kommenden Samstag (ab 18:30 Uhr im Liveticker) in der heimischen Allianz Arena gegen Borussia Mönchengladbach standesgemäß zelebriert werden - inklusive Übergabe der Meisterschale.

Kane & Co. in Leipzig nur kurz enttäuscht

Bayern-Stars vor stressigem Sommer

In der Champions League war im Viertelfinale gegen Inter Mailand und im DFB-Pokal im Achtelfinale gegen Leverkusen Schluss. Hainer räumte durchaus ein, dass der Rekordmeister in beiden Wettbewerben gerne "noch weiter gekommen" wäre. Gerade in der Königsklasse, in der am 31. Mai das Finale in München steigen wird.

Viele Bayern-Stars sind dann längst bei der Nationalmannschaft, um sich auf das Final Four der Nations League vorzubereiten, ehe die Klub-WM ansteht.

Viel Zeit für Partyurlaub a la Ibiza bleibt da nicht.