RB Leipzig - FC Bayern München: Ein Profi fällt durch, Quintett um Sane stark - Die Noten

Die Rheinländer spielen am 32. Spieltag erst am Sonntag beim SC Freiburg.

Die Meisterentscheidung ist vertagt. Der FC Bayern München kommt bei RB Leipzig zwar nach einem 0:2-Pausenrückstand zurück und führt bis in die Nachspielzeit sogar mit 3:2. Doch dann gleichen die Gastgeber doch noch zum 3:3 aus.

Der FC Bayern München hat die vorzeitige Meisterschaft verpasst. Bei RB Leipzig kassierte der Rekordmeister nach schwacher erster und starker zweiter Halbzeit in allerletzter Minute das 3:3. Noten und Einzelkritik des FCB.

Der Engländer, der zur AS Monaco wechseln wird, kommt mit den wendigen und schnellen Leipzigern überhaupt nicht klar. Verursacht die erste Chance von Haidara und ist kurz darauf beim 0:1 viel zu langsam. Hat auch danach große Probleme gegen Sesko und kann der Abwehr lange keine Sicherheit geben. Beißt sich aber nach der Pause ins Spiel zurück und leitet mit seinem Kopfballtreffer zum 1:2 die zwischenzeitliche Aufholjagd ein.

Der Kroate hat Openda etwas besser im Griff, sorgt aber insgesamt vor der Pause auch nicht für die nötige Stabilität in der Defensive. Nach dem Wechsel wie die gesamte Abwehr mit besserem Zugriff.

Das Bemühen ist dem DFB-Spielführer nicht abzusprechen, aber ihm gelingt es viel zu selten, für Ordnung in der Rückwärtsbewegung zu sorgen. Auch offensiv verpuffen seine Aktionen lange. Steckt aber nicht auf und ist spätestens mit Übernahme der Kapitänsbinde von Müller der Anführer der Bayern-Aufholjagd. Belohnt sich mit der Vorlage zum 3:2.

Der Nationalspieler, der erneut den Vorzug vor dem angeschlagenen Goretzka erhält, ist nach überstandenem Pfeifferschen Drüsenfieber nach wie vor weit von seiner Bestform entfernt. Zu oft einen Schritt zu spät, wie vor dem 0:1, und mit ungewohnt vielen Fehlpässen. Hat eine Kopfballchance nach Kimmich-Ecke, die Vandevoordt aber sicher hält (52.). Steigert sich ebenfalls deutlich in der zweiten Halbzeit und hat mit dem Ballgewinn nach Leipzigs Anstoß maßgeblichen Anteil am 2:2.

Der zuletzt so starke Franzose leitet mit einem unnötigen Ballverlust den Konter zum 0:1 ein und erholt sich von diesem Patzer bis zur Pause nicht. Viel am Ball, aber meist ungefährlich. Dann nach rund einer Stunde mit zwei Geniestreichen hintereinander: erst dem perfekten Eckball auf Dier zum 1:1, direkt im Anschluss mit dem umjubelten Treffer zum Ausgleich.

Der Nationalspieler kommt im zentralen offensiven Mittelfeld zum Zug – und taucht dort weitgehend ab. Hat aber die besten Münchner Chancen, trifft allerdings nach einem Leipziger Fehlpass nur das Außennetz (9.) und köpft direkt nach dem 0:2 aus kurzer Distanz übers Tor. Rückt nach Müllers Auswechslung in die Spitze und bereitet das 2:2 und das 3:2 vor.

Links vorne engagiert, aber lange ohne Zug zum Tor. Eine gute Aktion in der ersten Hälfte, als RB-Keeper Vandevoordt seinen Schuss entschärft (10.). Taut wie seine Mitspieler nach einer Stunde plötzlich auf und ist dann nach 83 Minuten zur Stelle, als er aus halbrechter Position zum 3:2 einschießt.

Der Routinier ersetzt den gesperrten Harry Kane in seinem 501. Bundesligaspiel und vermutlich drittletzten Auftritt im Oberhaus in der Sturmspitze. Kommt dort aber kaum zur Geltung, weil er auch wenig brauchbare Zuspiele erhält. Köpft einmal deutlich vorbei (30.) und wird kurz danach von Raum geblockt (32.). Muss nach 61 Minuten für Coman Platz machen.

Kingsley Coman

Der Franzose ersetzt Müller und geht auf den linken Flügel, während Sane nach rechts wechselt und Olise in die Mitte. Kommt gut in die Partie, ist immer anspielbar – vergibt aber kläglich das mögliche 3:2, als er sich den Ball frei vor Vandevoordt zu weit an diesem vorbeilegt (75.). Auch bei einem Schuss von halblinks ist Leipzigs Torwart Endstation (81.).

ran-Note: 4