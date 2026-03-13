Bundesliga-Schiedsrichter Deniz Aytekin ruft zu mehr Sachlichkeit im Umgang und der Bewertung des Video Assistant Referees (VAR) auf. Fast an jedem Spieltag der Bundesliga stehen nicht nur die Spieler und Schiedsrichter im Mittelpunkt, sondern allzu oft auch der Video Assistant Referee (VAR). Nun brach mit Deniz Aytekin einer der führenden deutschen Schiedsrichter eine Lanze für den VAR und warb für mehr Toleranz. Dieter Hecking beurlaubt in Wolfsburg wichtigen Coach: "Über das Ziel hinausgeschossen" "Das ist eine sehr unschöne Entwicklung", sagte der ehemalige FIFA-Schiedsrichter der "Frankfurter Rundschau" über die negative Stimmung gegenüber dem VAR, "die Schwelle der Akzeptanz von Entscheidungen ist extrem angewachsen. Es wird eine nahezu hundertprozentige Trefferquote erwartet. Die aber kann auch mit Hilfe der Technik nicht geliefert werden."

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Aytekin nimmt auch die Trainer in die Pflicht Vor allem stört Aytekin, dass Fehlentscheidungen oder auch diskutable Entscheidungen im Graubereich "mit aller Vehemenz debattiert" werden. Aytekin stellt fest: "Und wenn es den VAR betrifft, rotten sich ganz gern alle zusammen und machen Stimmung – mit entsprechender Berichterstattung. Diese Dynamik entlädt sich dann entsprechend." Daher regt der 47-Jährige "eine Kultur der sachlichen Diskussion" an und sieht dabei auch die Trainer deutlich in der Pflicht, ihren Teil beizutragen. "Es ist interessant zu beobachten, dass Trainer stets wissen lassen, junge Spieler dürften Fehler machen. Warum wird eine solche Fehlertoleranz jungen Schiedsrichtern nicht zugestanden? Warum wird da gleich die verbale Keule ausgepackt?", hinterfragt Aytekin kritisch.

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