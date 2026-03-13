WM 2026: Iran reagiert auf Trump-Aussage und fordert Ausschluss der USA

Nach den Äußerungen von Donald Trump über ein mögliches Fernbleiben der iranischen Nationalmannschaft bei der WM holt die nun zum verbalen Gegenschlag aus.

Von Tobias Wiltschek

Die iranische Fußball-Nationalmannschaft hat auf die Aussagen von US-Präsident Donald Trump reagiert, wonach dieser eine Teilnahme des Teams an der WM in Nordamerika im kommenden Sommer für unangemessen hält.

Trump hatte auf seiner eigenen Plattform "Truth Social" geschrieben, die iranische Mannschaft sei willkommen, aber er halte es "wirklich nicht für angemessen", dass sie tatsächlich komme, "im Interesse ihres eigenen Lebens".

Nun holte die Nationalmannschaft des Iran, mit dem sich die USA derzeit im Krieg befinden, zum verbalen Gegenschlag aus.

Wie die "sportschau" berichtet, heißt es auf dem Instagram-Account, der offiziell vom Nationalteam betrieben wird, dass kein "Individuum" und kein "Staat" die WM ausrichte und daher auch nicht über die Teilnahme von Nationalteams an der WM entscheiden dürfe.