FC Bayern München: Erkenntnisse aus Testspiel-Niederlage gegen Manchester City

Mathys Tel

Auch die Personalie Mathys Tel ist unklar. Als Joker bewies er in der zurückliegenden Saison mehrfach seine Qualitäten. Trainer Thomas Tuchel stellte kürzlich klar, dass der Youngster noch kein Startelf-Kandidat ist und über seine Zukunft erst im August entschieden werde. Doch gilt dies auch noch nach dem Bosse-Beben um Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic? Die Meinung der Tel-Seite ist indes klar. "Mathys wird in München bleiben, egal was passiert. Auch wenn Haaland oder Mbappe im Sommer kommen. Vor einem Jahr haben die Leute gefragt, wer er ist, und jetzt wissen sie alle, dass er die Zukunft ist. Für ihn war das erste Jahr voll von wertvollen Erkenntnissen für seinen Weg, er ist auf einer Mission", erklärte die Berater-Agentur "Clever One" gegenüber der "tz". Auch von einer Leihe, um mehr Spielpraxis zu sammeln, wollen die Berater nichts wissen.