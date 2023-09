Thomas Müller: "Harry Kane gezeigt, wo hier der Hase läuft"

Anzeige

Bayern Münchens Ikone Thomas Müller hat bei der angekündigten Golfrunde mit Superstar Harry Kane gleich einmal ein Zeichen gesetzt.

"Harry spielt wie ich auch sehr gerne und sehr gut Golf. Daher haben wir schon die erste gemeinsame Runde gedreht. In guter bayerischer Manier habe ich ihm natürlich gleich mal auf den ersten beiden Bahnen gezeigt, wo hier der Hase läuft. Zwei Birdies von meiner Seite... welcome Harry", schrieb Müller in seinem Newsletter und versah den Satz mit einem Zwinker-Smiley.

Der 30 Jahre Engländer sei "ein top Typ, der weiß, was er will und was er kann. Dazu ein sehr kompletter Profi und damit eine fantastische Verstärkung für unser Team", lobte Müller den 100-Millionen-Einkauf.

Dieser "Blockbuster-Trade" sei seitens des Vereins "ein klares Statement und auch eine Ansage an die Mannschaft. Der Verein geht in Vorleistung, um die Grundlagen zu legen. Das Signal von oben ist ganz klar: Attacke. Jetzt sind wir dran", betonte Müller.

Zudem forderte er die Kollegen erneut auf, "die letzte Saison aus den Köpfen zu löschen und das Ganze als den Startpunkt zu begreifen, wieder etwas Großes zu entwickeln. Trotz aller üblichen Herausforderungen rund um den FCB spüre ich den positiven Geist der Mannschaft deutlich", so Müller.