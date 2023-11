Anzeige

Im Sommer läuft Thomas Müllers Vertrag beim FC Bayern München aus. An ein Karriereende denkt der 34-Jährige aber noch nicht.

Fußball-Rente ist noch kein Thema für Thomas Müller. Der Bayern-Star stellte in der "Sportbild" klar, dass er seine Karriere trotz auslaufenden Vertrags fortführen wolle.

"Ich will auf jeden Fall über 2024 hinaus ein Jahr weiterspielen. So ist zumindest mein Plan", sagte Müller: "Ich habe weiter Spaß daran, auf dem Platz zu stehen. Ich hoffe, das sieht man."

Ob er seinen Plan beim FC Bayern München umsetzen kann oder bei einem anderen Arbeitgeber ließ Müller offen. Der Nationalspieler schloss einen Wechsel innerhalb der Bundesliga oder zu einem internationalen Topklub nicht aus.

In München kommt der Offensiv-Allrounder in dieser Saison fast nur noch als Joker zum Zug, was nicht spurlos an ihm vorbeigeht.