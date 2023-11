1. FC Köln vs. FC Bayern München live: Bundesliga-Übertragung im TV, Livestream und Liveticker

Nach der Länderspielpause kehrt der Bundesliga-Alltag zurück. Eröffnet wird der 12. Spieltag mit der Begegnung des 1. FC Köln gegen den FC Bayern München am Freitagabend.

Am 12. Spieltag der Bundesliga empfängt der 1. FC Köln den FC Bayern München. So verfolgt ihr die Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker.

Ausgetragen wird die Partie am 24. November. Anstoß im Rhein Energie Stadion ist um 20:30 Uhr.

Bundesliga live: Wann und wo findet das Spiel 1. FC Köln vs. FC Bayern statt?

Köln gegen Bayern: Wann läuft die Bundesliga wieder im Free-TV?

Ein paar Wochen müsst ihr euch noch gedulden, am letzten Spieltag vor der Winterpause sind dann aber wieder Begegnungen live in SAT.1 sowie im Livestream auf ran.de, in der ran-App und auf Joyn zu sehen.