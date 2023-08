FC Bayern - Thomas Tuchel nimmt FCB auseinander: "Als hätten wir vier Wochen nicht trainiert"

Anzeige

Die Euphorie beim FC Bayern München nach der Verpflichtung von Harry Kane ist durch das 0:3 im Supercup gegen RB Leipzig brutal verpufft. Trainer Thomas Tuchel knöpfte sich anschließend seine Mannschaft vor.

RB Leipzig hat das Debüt von Harry Kane beim FC Bayern München ordentlich versaut. Die Mannschaft von Trainer Marco Rose bezwang den Meister in der Allianz Arena mit 3:0 (2:0). Für den zweimaligen Pokalsieger war es der dritte Titel der jungen Vereinsgeschichte.

Überlagert wurde das Spiel vom Debüt von 100-Millionen-Euro-Mann Kane. Der Münchner Rekordeinkauf wurde in der 64. Minute, nur etwas mehr als 24 Stunden nach seiner Ankunft, unter dem frenetischen Jubel der Münchner Fans für den 18 Jahre alten Mathys Tel eingewechselt, blieb aber ohne nennenswerte Aktion.

Stattdessen knöpfte sich Trainer Thomas Tuchel nach der bitteren Pleite seine Mannschaft vor.

ran hat die Stimmen zum Spiel gesammelt:

Thomas Tuchel (Trainer FC Bayern) über...

... die Leistung seines Teams: "Es ist ein großes Problem, weil es im Grunde die komplette Fortsetzung unseres letzten Heimspiels gegen Leipzig ist. Es fühlt sich an, als hätten wir vier Wochen gar nichts gemacht. Ich kann es nicht erklären. Ich habe keine Ahnung. Es ist in allen Bereichen auf jeden Fall zu wenig. Es gibt keine Verbindung zwischen dem Zustand, in welcher Stimmung, in welcher Verfassung wir ankommen und dem, was wir abliefern. Das hat nichts miteinander zu tun. Das ist nicht gut. Das ist das Schlechteste, das es gibt. Es ist so eine große Diskrepanz, dass es schwer ist, Erklärungen zu finden."

... Kanes Debüt: "Für Harry Kane tut es mir einfach nur leid. Der denkt wahrscheinlich, wir haben vier Wochen nicht trainiert. Das hatte nichts mit dem zu tun, was wir bisher gespielt haben. Nichts mit dem, was wir uns vorgenommen haben. Nichts. Deshalb ist es ein sehr bitterer Abend für ihn."