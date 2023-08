Mohamed Simakan (RB Leipzig)

Hat in der Anfangsphase wenig zu tun. Gelangt mit stärker werdenden Bayern immer häufiger an seine Grenzen. Defizite im Stellungsspiel und im Zweikampf. Hat vor allem mit Gnabry, Sané und Tel seine Probleme. Leistet sich zwischendurch zu viele Fehlpässe ohne Not. Hat in der 28. Minute Glück, als er Orban zu Hilfe eilt und beim Klärungsversuch um ein Haar ein Eigentor erzielt. ran-Note: 4 © kolbert-press