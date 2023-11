Anzeige

Das erneut frühe Aus im DFB-Pokal war für den FC Bayern ein Schock. Mehmet Scholl hegt hinsichtlich der Aufstellung gegen den Drittligisten 1. FC Saarbrücken einen brisanten Verdacht, der wenig später von Tuchel selbst gekontert wird.

Von Chris Lugert

Erneut war für den FC Bayern München die Reise im DFB-Pokal frühzeitig beendet, das 1:2 beim Drittligisten 1. FC Saarbrücken traf den Rekordmeister bis ins Mark.

Trainer Thomas Tuchel hatte in dem Spiel einige Stammkräfte geschont, unter anderem kam Harry Kane gar nicht zum Einsatz. Andere Spieler wie Jamal Musiala wurden erst spät eingewechselt.

Bayern-Legende Mehmet Scholl äußerte nun den Verdacht, dass hinter dieser Aufstellung in Saarbrücken Kalkül von Tuchel steckte. Damit habe er eine Botschaft an die Vereinsverantwortlichen schicken wollen.

"Tuchel hat das Spiel nicht mit Absicht geopfert, aber er hat dieses Spiel nicht unbewusst genutzt, um zu sagen: 'Leute, ich hab es euch vorher gesagt, schaut es euch an und dann könnt ihr reagieren.' An dem Punkt sind wir jetzt", sagte Scholl in der "Sky"-Sendung "Triple - der Schüttflix Fußballtalk".

Tuchels Vorgehen sei "simpel und doch genial" gewesen, sagte Scholl: "Ich halte ihn für wahnsinnig intelligent und für einen Top-Trainer. Er hat im Training gesehen, dass hinter den besten zwölf, dreizehn Spielern noch etwas zu tun ist."