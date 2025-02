Der FC Bayern München hat die Vertragsverlängerung mit Torhüter Manuel Neuer bis zum Sommer 2026 bestätigt.

Nun ist es offiziell!

Manuel Neuer hat seinen auslaufenden Vertrag beim FC Bayern München um ein weiteres Jahr bis zum 30. Juni 2026 verlängert. Das gab der deutsche Rekordmeister am Montagnachmittag offiziell bekannt.

"Ich habe großen Spaß am Fußball und möchte weiter ein Spieler des FC Bayern sein. Ich bin noch immer hungrig und freue mich auf ein weiteres Jahr in diesem besonderen Verein. Wir waren stets in guten Gesprächen, das ist ein schönes Gefühl. Es fühlt sich gut an, wir haben noch viele gemeinsame Ziele", wird Neuer nach seiner Vertragsverlängerung in der Pressemitteilung der Münchner zitiert.