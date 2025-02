"Es ist eine gute Ausbeute. Als Torjäger möchte man die bestmögliche Quote erzielen. 55 Tore in 50 Spielen zu erzielen, ist natürlich eine stolze Sache", erklärte Kane nach der Partie.

Das tangiere den Routinier jedoch wenig, denn Kane habe "immer den höchsten Anspruch". Kompany findet dabei besonders bemerkswert, "wie ruhig er in diesen Momenten bleibt und wie hart er arbeitet, wenn es mal nicht klappt, ein Tor zu schießen. Wie hart er dann defensiv arbeitet für die Mannschaft und trotzdem immer wieder an seine Momente glaubt."

"Ich glaube, seine Qualität ist einfach außergewöhnlich in diesem Bereich", führte der Belgier auf der Pressekonferenz aus: "Es ist auch seine Mentalität, die ich unterstreichen muss. Es ist schon ein paar Mal diese Saison passiert, dass ich die Frage bekommen habe, 'Was ist los mit Harry? Er hat jetzt nicht getroffen.'"

Harry Kane von Gegenspieler gewürdigt - Schelte für Kritiker

Nach seinem Doppelpack gegen die Kieler gab es aber nicht nur Wertschätzung aus den eigenen Reihen.

Auch der gegnerische Kapitän Lewis Holtby, der zwischen 2013 und 2014 bei den Tottenham Hotspur mit Kane zusammengespielt hat, sang ein Loblieb auf den Engländer.

"Ich gönne dem Mann alles auf der Welt, der ist so bodenständig, arbeitet so hart, ist so ein Teamspieler, schießt so viele Tore. Einfach ein richtig guter Mann! Und er kriegt so viel Shit ab, dass er keinen Titel holt. Deswegen hoffe ich, dass er dieses Jahr endlich was holt, dass er allen einfach mal den Finger auf dem Mund zeigen kann", schwärmte der "Störche"-Spieler.