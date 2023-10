FC Bayern München: Trainer Louis van Gaal brachte "Spieler zum Weinen"

Anzeige

Unter Trainer Louis van Gaal leutete der FC Bayern einen Paradigmenwechsel ein, der manchen Star-Spieler auch an seine psychische Belastungsgrenze brachte.

von Daniel Kugler

Louis van Gaal gilt mit seinem eingebrachten Spielstil um die Installierung des 4-2-3-1-Systems als einer der einflussreichsten und wegbereitendsten Trainer des FC Bayern München in den vergangenen zwei Jahrzehnten.

2009/10 gewann er mit dem deutschen Rekordmeister das Double und scheiterte erst im Finale der Champions League an Inter Mailand. Die erhoffte Ära konnte der Niederländer in München allerdings nicht prägen und musste den Klub nach nicht einmal zwei Jahren bereits wieder verlassen.

Der Niederländer hatte dabeieine ganz eigenen Art, um für Disziplin und Ordnung in der Mannschaft zu sorgen und die Spieler voranzutreiben. "Seine Analysen waren zwar respektvoll und nicht beleidigend, aber so hart, dass der eine oder andere Spieler sogar geweint hat", beschreibt Bayerns damaliger Sportdirektor Christian Nerlinger die Zusammenarbeit mit dem "Tulpengeneral" im Interview mit dem "kicker".

"Defizite wurden schonungslos aufgezeigt, jeder Fehlpass wurde thematisiert." Diese Vorgehensweise habe einige Spieler jedoch so sehr eingeschüchtert, dass sie sich kaum noch getraut haben sollen, ins Risiko zu gehen. "Das führte dazu, dass wir einmal in Freiburg 63 Rückpässe gespielt haben, weil die Spieler Angst hatten, dass die Fehlpässe am nächsten Tag seziert werden", führte der 50-Jährige weiter aus.