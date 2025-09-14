Bayern Münchens Trainer Vincent Kompany trauert um einen prominenten Fan seines Ex-Klubs Manchester City. Großbritannien trauert um Box-Ikone Ricky Hatton. Er starb im Alter von nur 46 Jahren. "The Hitman" Hatton war Weltmeister im Halbwelter- und Weltergewicht. Zu seinen besten Zeiten in den Nullerjahren gehörte er zu den populärsten Sportlern des Vereinigten Königreiches.

Hatton war zudem leidenschaftlicher Fan des Premier-League-Klubs Manchester City, bei dem einst auch der heutige Bayern-Trainer Vincent Kompany aktiv war. Auch der Belgier trauert nach dem Tod von Hatton. "Wir werden dich vermissen, Ricky. Unsere Gedanken sind bei deiner Familie und deinen Freunden. Ruhe in Frieden, Legende", schrieb Kompany auf "x" zu einem Bild, das ihn mit Hatton zeigt. Boxen: Britische Box-Ikone Ricky Hatton mit nur 46 Jahren gestorben

Gedenkminute für Hatton beim Manchester-Derby Am Sonntag fand in Manchester das Premier-League-Derby zwischen City und United statt (3:0). Vor dem Anstoß gab es eine Gedenkminute für Hatton, bei City-Coach Pep Guardiola flossen dabei sogar Tränen. Hatton gewann einst seine ersten 40 Profikämpfe als Boxer. Erst 2007 verlor er in einem mit Spannung erwarteten Duell mit US-Ikone Floyd Mayweather erstmals, damals durch Technischen Knockout. 2009 kassierte er gegen Manny Pacquiao seine zweite Niederlage, nach einer weiteren Pleite gegen Wjatscheslaw Sentschenko verabschiedete sich Hatton aus dem Ring.

