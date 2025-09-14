Anzeige
Boxen

Boxen: Britische Box-Ikone Ricky Hatton mit nur 46 Jahren gestorben

  • Aktualisiert: 14.09.2025
  • 14:12 Uhr
  • SID
Wurde nur 46 Jahre alt: Ricky Hatton ist tot.
Wurde nur 46 Jahre alt: Ricky Hatton ist tot.© AFP/SID/Darren Staples

Großbritannien trauert um Ricky Hatton. Der Boxer stirbt im Alter von 46 Jahren.

Großbritanniens Box-Idol Ricky Hatton ist tot. Dies berichtet die Nachrichtenagentur "AFP" unter Berufung auf britische Medienberichte. Demnach sehe die Polizei keine verdächtigen Todesumstände. Er wurd 46 Jahre alt.

"The Hitman" Hatton war Weltmeister im Halbwelter- und Weltergewicht. Zu seinen besten Zeiten in den Nullerjahren gehörte er zu den populärsten Sportlern des Vereinigten Königreiches.

Das renommierte "Ring Magazine" und der US-Sender "ESPN" kürten Hatton 2005 zum Boxer des Jahres.

Anzeige
Anzeige

Ricky Hatton tot: Niederlagen gegen Mayweather und Pacquiao

Hatton gewann seine ersten 40 Profikämpfe. Erst 2007 verlor er in einem mit Spannung erwarteten Duell mit US-Ikone Floyd Mayweather erstmals, damals durch Technischen Knockout. 2009 kassierte er gegen Manny Pacquiao seine zweite Niederlage, nach einer weiteren Pleite gegen Wjatscheslaw Sentschenko verabschiedete sich Hatton aus dem Ring.

Nach seiner Karriere hatte er öffentlich über mentale Probleme gesprochen.

Anzeige
Mehr aus der Box-Welt
Harter Fight: Canelo Alvarez gegen Terence Crawford
News

Crawford knackt Canelo und schreibt Box-Geschichte

  • 14.09.2025
  • 08:10 Uhr
Duell der Boxstars: Alvarez (l.) gegen Crawford
News

Alvarez gegen Crawford: "Einer der größten Kämpfe"

  • 13.09.2025
  • 06:10 Uhr
Kam der Medaille am nächsten: Leonie Müller
News

Deutsche Boxer beenden WM erneut ohne Medaille

  • 10.09.2025
  • 11:09 Uhr
Aus für Magomed Schachidov
News

Box-WM: Frühes Aus für Schachidov

  • 06.09.2025
  • 15:47 Uhr
Mike Tyson v Jake Paul
News

"Es passiert": Tyson will gegen Mayweather kämpfen

  • 05.09.2025
  • 13:35 Uhr
Will es mit 59 noch einmal wissen: Mike Tyson
News

"Es passiert": Tyson boxt 2026 gegen Mayweather

  • 05.09.2025
  • 10:43 Uhr
Maelys Richol (l.) darf nicht bei der WM boxen
News

Box-WM: Frankreichs Frauen-Team ausgeschlossen

  • 04.09.2025
  • 12:41 Uhr
Michael Timm, hier im Jahr 2007
News

Boxtrainer Timm im Alter von 62 Jahren gestorben

  • 04.09.2025
  • 08:01 Uhr
Lin gewann in Paris Gold
News

Olympiasiegerin Lin nimmt nicht an Box-WM teil

  • 02.09.2025
  • 13:39 Uhr
Bugner (r.) 1975 im Duell mit Ali
News

Früherer Ali-Gegner Bugner ist tot

  • 01.09.2025
  • 18:56 Uhr