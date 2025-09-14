Großbritannien trauert um Ricky Hatton. Der Boxer stirbt im Alter von 46 Jahren.

Großbritanniens Box-Idol Ricky Hatton ist tot. Dies berichtet die Nachrichtenagentur "AFP" unter Berufung auf britische Medienberichte. Demnach sehe die Polizei keine verdächtigen Todesumstände. Er wurd 46 Jahre alt.

"The Hitman" Hatton war Weltmeister im Halbwelter- und Weltergewicht. Zu seinen besten Zeiten in den Nullerjahren gehörte er zu den populärsten Sportlern des Vereinigten Königreiches.

Das renommierte "Ring Magazine" und der US-Sender "ESPN" kürten Hatton 2005 zum Boxer des Jahres.